    首頁 > 生活

    竹市雙十升旗近住宅區 清晨5點擾人

    2025/10/11 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市政府昨天在金城一路「將軍村」舉行國慶升旗典禮，約一千五百人參加，過程有樂儀隊及樂團表演，還有國旗大進場及早餐市集，雖熱鬧慶祝國家生日，但居民抱怨從前天就封路預演，昨天清晨五點音響喇叭就全面大放送，再加上鼓樂聲響，連住家玻璃都震動，痛批市府除封路導致進出大受影響，也因噪音聲響干擾，根本無法入睡。

    封路不便 音響、鼓樂讓住家玻璃都震動

    市府舉辦的國慶升旗典禮，由建華國中管樂團帶來磅礴樂曲及新竹高中儀隊的操槍表演揭開序幕，隨後有兒童街舞、學校與社區團體和青年歌手申力安輪番登台演出，接著代理市長邱臣遠率隊與國軍及各級民代和學校舉行升旗典禮，整個活動近中午結束，下午才解除金城一路封路措施。

    當地居民稱，慶祝國家生日辦升旗活動沒問題，但抨擊市府為何要選在住宅區辦升旗典禮？只因將軍村過去是眷村就來辦升旗典禮？但將軍村周邊已有多棟高樓大廈，新舊社區林立，很多是竹科人及清大與陽明交大教職員的住宅密集區，卻要忍受極度噪音干擾與交通管制，去年已被吵過一次，今年不僅管制時間更長，典禮時間更冗長，噪音干擾更是增加數倍，不解市府決策者怎會把國家慶典的歡樂氣氛建立在居民的痛苦指數上？

