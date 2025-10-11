為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遊大溪玩北橫 集金幣換LINE點數

    2025/10/11 05:30 記者周敏鴻／桃園報導

    桃園市政府風景區管理處推出「集金幣遊桃園—北橫任務」互動活動，邀民眾於十一月十六日前暢遊北橫公路周邊景點，加入「遊桃園APP」會員後，完成「景點打卡」、「旅宿掃碼」等任務，就有機會獲得LINE Points獎勵，希望帶領民眾更深入認識桃園之美。

    風管處長廖育儀說，景點打卡任務鼓勵民眾在指定景點打卡，收集一定數量的金幣，就能兌換LINE Points廿點，任務規劃三大主題，以「暢遊文化集幣趣」為例，民眾須前往大溪老街、大溪中正公園、北橫遊客中心、慈湖紀念雕塑公園、角板山形象商圈等五處子任務景點打卡，才能完成任務，收集到金幣再兌換LINE Points。

    主題「自然尋幣大挑戰」的子任務景點，包括小烏來天空步道、羅浮溫泉、義興吊橋、巴陵古道生態園區、拉拉山國家森林遊樂區等；「一探星空摘金幣」則邀民眾走訪上巴陵馬崙砲台與巴陵鐵塔、巴陵橋或巴陵舊橋、上巴陵停車場、角板山行館、拉拉山遊客中心等。

    廖育儀表示，民眾若要參加「旅宿掃碼」任務，建議安排兩天以上行程，並入住當地旅宿，任務分為「小烏來角板山區」與「拉拉山巴陵區」兩區，民眾入住與北橫任務活動合作的旅宿後，掃描業者提供的QR Code就能完成任務，可獲得LINE Points兩百點、累積最高四百點獎勵，但每個APP帳號每區限領一次。

