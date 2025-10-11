桃園垃圾費隨袋徵收 非家戶明年上路

桃園市垃圾費隨袋徵收，非家戶明年上路，市場為首波對象。（環保局提供）

機關、學校及市場列首波 12月試辦1個月 市府免費提供專用袋

桃園市政府推動垃圾費隨袋徵收政策，明年起針對非家戶要求必須使用專用垃圾袋，對象以機關、學校及市場為主，市場部分預計要辦四十場說明會，已辦卅三場，但議員呂林小鳳反映，仍有攤商不清楚規則，且遊走市場周邊違法攤商不受約束，恐讓守法業者內心不平。

請繼續往下閱讀...

議員憂未納管攤販 不受約束

市府環保局環境管理處長張書豪回應，市場外的店面、攤販可選擇是否購買專用袋，為求公平，清潔隊員會在收運市場與周邊住戶垃圾站點進行破袋檢查，若發現違法攤商魚目混珠丟垃圾，一律拒收。

呂林小鳳表示，多次前往各公有市場聽取攤商、附近居民意見，發現合法攤商有環保局、經濟發展局監督，但未納入管理的攤販成為周遭住戶最頭疼對象，尤其是非固定性攤位，常有垃圾任意堆置、無人處理的狀況。

呂說，攤販有「結市」吸引消費人潮的觀念，擔心過度依法整頓，對生意會有反效果，另有個人攤販僅是不定期販售自家種植蔬果來補貼家計，卻被當成危害市場秩序的要因，取締不符比例原則，建議在無法全面擴展市場經營區域的現實情況下，規劃有營業時間限制的「攤位暫置區｣，提供臨時攤商向市場管委會登記營運、統一管理，並依法做好事業廢棄物處理作業。

廚餘專運 環局估攤商成本降

張書豪表示，非家戶垃圾最大的問題還是在市場，攤商購買專用垃圾袋看似成本增加，但市府會退還隨水費徵收的垃圾處理費，而市場最大宗的垃圾是廚餘，屆時各清潔隊會派出廚餘專車清運，廚餘是可回收資源，屆時攤商清運垃圾的成本不見得會增加，市場周邊攤販也會爭相加入。

張說，桃市一年的垃圾量約五十一萬噸，機關、學校、市場等非家戶垃圾約占兩成，透過使用專用垃圾袋可落實使用者付費原則，達到垃圾分類及減量的目的，該政策預計十二月試辦一個月，試辦期間由市府免費提供專用垃圾袋，明年正式實施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法