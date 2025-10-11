竹南「牽罟」漁撈技藝 推動登錄無形文資

苗栗縣海線地區「牽罟」捕魚技藝傳承百年，圖為漁民合力將漁網牽拉上岸。 （苗縣府文觀局提供）

傳承百年 僅剩天文牽罟觀光文化協會每年漁季下網運作

苗栗縣海線地區早期有牽罟的捕魚方式，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作，已有百年歷史；苗栗縣政府計畫把「牽罟」傳統漁撈技藝登錄為文化資產，十六日上午將在南龍區漁會龍鳳漁貨直銷中心二樓會議室舉辦說明會，希望讓更多人認識在地的重要文化。

苗縣府16日舉辦說明會

苗縣府文觀局指出，竹南鎮牽罟的歷史可追溯至清代，據天文里牽罟班船長林坤土的調查，林家祖先林山崖於清光緒年間從中國福建省惠邑渡海來台，輾轉到苗栗縣竹南落腳，將牽罟技術帶來台灣，在民國五〇到六〇年代達到高峰，當時整個竹南沿海有十多個牽罟組織；之後隨時代變遷，竹南沿海的牽罟組織陸續解散，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作。為避免牽罟相關的天候、潮汐、漁法等傳統知識面臨失傳危機，盼透過登錄程序確保其無形文化資產保存價值，讓相關傳統知識與實踐得以永續傳承。

竹南牽罟組織 最盛期逾10個

文觀局表示，牽罟活動可說是生活智慧的歷史見證，現代牽罟組織多轉型為觀光活動性質，然而竹南鎮海埔地區的牽罟活動傳承百年至今，仍維持傳統漁村經濟型態，且將漁獲作為貼補家用用途，實屬難得。

文觀局長林彥甫指出，「牽罟」經該局邀請專家學者至現場訪查，初步認為具可追溯歷史脈絡、顯現持續累積與發展之軌跡，且苗栗縣天文牽罟觀光文化協會亦評估為適當之保存者，召開說明會除讓關係者充分了解法定程序及權利義務，也希望讓更多人認識在地的重要文化。

苗栗縣海線地區「牽罟」捕魚技藝傳承百年，圖為船家出海將漁網下海。（苗縣府文觀局提供）

