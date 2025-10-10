北市童搭捷運更優惠 票價6折變4折

台北市在2018年首度推出兒童捷運票價打6折後，今年將再次升級，10月16日起兒童捷運票價至4折。（北市社會局提供）

台北市打造親子友善城市，持續推動友善家庭與兒童照顧政策，繼二〇一八年首度推出兒童捷運票價打六折後，今年再升級，十六日起兒童捷運票價降至四折，原本捷運廿五元起跳的票價，優惠為十五元，將再降至十元，讓兒童每次出行更輕鬆、實惠。

社會局指出，依《兒童及少年福利與權益保障法》第卅三條，辦理「台北市優惠六歲以上未滿十二歲之兒童搭乘捷運補助計畫」，自二〇一八年一月廿六日起，率全國之先推出兒童捷運票價六折，今年進一步調整至四折。

16日起實施 起跳降至10元

社會局說明，凡設籍或學籍在台北市的六歲至未滿十二歲學童，可持具悠遊卡功能的「數位學生證」或「兒童優惠卡」搭捷運，即享有優惠，預估將有十三萬名兒童受惠，為家庭減輕交通支出負擔。

台北市公共運輸處說明，今年先編列三五百萬經費，明年度再調整；原先給予六折優惠時，市府負擔三成、台北捷運公司負擔一成、乘客六成；四折優惠後，市府將負擔五成、捷運公司維持一成、乘客降為四成。

