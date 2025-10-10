為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    還稅於民 綠營議員促蔣萬安普發2.1萬

    2025/10/10 05:30 記者董冠怡、甘孟霖／台北報導
    民進黨團送上普發現金支票看板給蔣市長。（記者田裕華攝）

    中央普發現金一萬元將三讀，新竹市加發消費金五千元，台北市議會民進黨團也將提案，要求台北市政府將累積歲計賸餘五三九億元均分，市民每人約可獲二．一萬元；昨特別製作大型支票看板「還稅於台北市民普發現金」，送給到議會施政報告的台北市長蔣萬安，還要蔣萬安「收走就要發喔！」蔣萬安答詢時則強調，地方稅收是財產稅，與中央的所得稅收不同，必須考慮整體財政狀況及遵守財政紀律。

    蔣︰統籌分配款增 捷運補助減 須考慮整體財政

    蔣萬安昨天到議會進行施政報告，面對民進黨團送上的支票看板及普發現金訴求，他強調，各縣市財政狀況不一，如果議會有提案並通過，市府會帶回研議；並說統籌分配稅款雖多了四四二億元，但是中央給的捷運經費補助少了六五〇億元。接下來要投入捷運、社宅、校舍及市場改建等重大公共建設的經費高達四千八百億元，負擔沉重，必須考慮整體財政狀況及遵守財政紀律。

    民進黨團送支票看板 「收走就要發喔」

    議員許淑華表示，中央也有重大建設要進行，但在立法院要求還稅於民下，也將要發放一萬元，新竹市也宣布加發五千元；蔣萬安先前在輔選被連署罷免的立委時，高喊「還稅於民」，要說話算話、順應潮流，「共體時艱」普發現金，並舉蔣萬安一家五口，除了可領到中央的五萬元，若台北市加碼發，可再領十萬五千元。

    議員何孟樺指出，蔣萬安主張普發現金要中央用財政賸餘來發，並說大家會期待拿到一萬元，台北市明明也有五三九億元可用，二四六萬餘名市民每人約分得二萬一千元，敦促市長落實自身主張，不要連五十歲都不到，就只剩下一張嘴；議員顏若芳呼籲蔣萬安不要「雙標」，市府應普發現金，未來列入蔣的政績之一。黨團成員聚集議場，高呼「還稅於民、普發現金！」將大型支票看板送到蔣萬安座位前，由參議趙光中代為收下。

