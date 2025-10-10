客語認證生太少 竹縣連假「追蹤報名」惹怒師

新竹縣一〇四所中小學校長及老師今起三天的連假差點泡湯！因為新竹縣府因應中央政策，今年應輔導五九六六名中小學生通過客語認證，竟只通過六四三人，未達標數高達五三二三名。為把握今年最後一場認證報考截止日在下週一（十三日），縣府原下令連假期間，各校須天天追蹤報名情形且晨昏回報，讓有些老師氣得抓狂放話要請身心假。

楊文科震怒︰年初就已公告周知

校「怨」曝光後，縣府教育局長楊郡慈緊急溝通補救，「髮夾彎」確認，改成昨天下班前先回報各校報名預估值，週日收假中午再回報確認，下週一早上會再就報名數偏低的學校進行聯繫。

不過縣長楊文科獲悉後罕見震怒，他說，這是今年初就已在校長會議上公告周知的客語傳承政策目標，現在「用三天去補之前十個月的，也不為過」！

縣府表示，新竹縣是客家大縣，教育部跟客委會便鎖定，要求全縣一〇四所國中小分成五十五所核心和四十九所非核心學校。今年內，前者須有三九六六名學生取得客語認證，後者則要有兩千人。但直到現在，僅核心學校六四三人通過認證，非核心學校竟是〇人！因被教育部盯上，才會積極把握今年最後一場客語認證機會，鼓吹學生報名。

教師會︰認證措施已影響教學運作

新竹縣教師會秘書長郭榮祥抨擊，前述推動客語認證措施已影響學校行政與教學運作。縣府可廣為宣傳請家長鼓勵孩子報名，而非分派各校責任額。尤其在連假期間要校方去「追蹤」報名數更是嚴重不妥，也會給家長及學校有縣府刻意干擾家庭作息安排的感覺。

