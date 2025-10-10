為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市雙十升旗封路 公車班次大亂

    2025/10/10 05:30 記者洪美秀／新竹報導

    新竹市府今天在金城一路將軍村圖書開放園區辦雙十升旗典禮，從昨天上午十點起實施交通管制，並封閉金城一路，當地居民除批交管嚴重擾民，因交管導致公車班次大亂，影響學生上放學，還有身障者固定時間搭公車被迫更改地點未被告知，且公車班次異動訊息僅在新竹通APP公告，搞得居民生活大亂，痛批市府在住宅區辦大型升旗典禮，還封路超過廿七小時，是極度擾民的無腦活動。

    市府交通處表示，市區公車配合活動改道行駛，二日在新竹iBUS APP及新竹通APP公告，同時也在不停靠的公車站點張貼公告宣導。有關活動相關交通管制措施，有透過市府官網、臉書粉專、LINE官方帳號、新竹通APP等多元管道宣導，未來會加強宣導，降低影響。

    當地居民批，金城一路實施交管封閉道路到今天下午一點，超過廿七小時，因周邊有許多住家及大型社區，導致居民生活大受影響，包括需搭公車採買的居民不知道公車站點已更改，還有身障者要搭的公車班次受影響，市府僅在新竹通APP公車網頁告知，如果沒下載，根本不知公車站點有異動，就連學生放學也受影響，一個活動搞得居民及學生生活作息大亂，質疑市府為何要到住宅區辦升旗典禮。

