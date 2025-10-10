延宕近3年 竹市北門市場13日試營運

新竹北門市場10/13試營運，附近居民都很期待。（記者洪美秀攝）

新竹市北門市場斥資九千六百萬元的重建工程從二〇二一年開工後，原預定二〇二二年完工，工程延宕近三年，目前已完工，預定十三日試營運，十八日開幕，北門市場改建後，全新建築除強化耐震與消防設施，更增設電梯、攤架及多項公共設施，營造明亮舒適的購物環境，邀市民來逛五星級傳統市場，還可享多重優惠。

匯集生鮮、美食及文創手作

產發處說明，北門市場歷經拆除重建，十三日起試營運，共設六十二個攤位，匯集生鮮食材、美食小吃及文創手作飾品等多元業種，提供市民豐富多樣的消費選擇。試營運期間推出「打卡抽好禮」活動，民眾只要拍照打卡即可參加抽獎，有機會獲得市場美食兌換券與多項優惠好禮。

北門市場是竹市最早的商圈之一，已有近百年，現存建物一九六五年重建後，因使用長達五十六年，加上建築物老舊，耐震能力不足，經專業技師公會評估安全堪虞，在前市長林智堅任內爭取前瞻建設經費規劃重建，二〇二一年動工，曾獲國家卓越建設獎最佳設計規劃獎金質獎，但工程延宕近三年終於完工。

北門市場新建築是兩層樓灰白色系、透視簡約的現代風市場，還有廣場、天窗等設計；考量周遭住宅密集主幹道僅七米，更退縮建物量體打造步行與休憩空間，且增設比原有更多的汽機車停車位，融合環境、符合社區需求的友善建築，且貼心設置街角廣場，供做為社區鄰里活動、交流空間。

