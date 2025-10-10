每1人服務5700人 桃市戶所待改善

桃園市各戶政事務所的洽公民眾人數眾多。（資料照，記者周敏鴻攝）

桃園市議會定期會昨市府民政局工作報告議程，議員楊朝偉、謝美英質詢時，關注市內戶政事務所每一人要服務約五千七百位民眾，比另五都每一位戶所人員服務四千三百一十人，平均高出約一千四百人，事實上各戶所洽公民眾久候枯等情形屢見不鮮，有改善的必要。

民政局長劉思遠答詢說，該局已規劃短中長期因應措施，短期包括要求各戶所啟動後勤支援機制，在尖峰時段調派人力支援櫃台，各級主管也須走動式協助，同時加強宣導線上取號、預約與線上申辦，以分散人潮。

劉表示，中期調整則已建立戶所間短期互調支援制度，二〇二三到去年已增派十名業務助理、調升四個行政區的戶所課長職缺共七名，強化人力穩定；長期措施則待明年由市府人事處評估整體需求後，向中央爭取擴編，以補足戶政人力缺口。

楊朝偉說，桃市的結婚率、生育率高，移入人口也不斷增加，以全市二三四萬人口計算，每一位戶所人員要服務五千七百人，工作負荷很重。

「桃園市十年來增加卅萬人口，戶所人力卻僅增加十人，合理嗎？」謝美英強調，市內的人口多、戶籍變動多，戶所基層人員的工作辛苦。

