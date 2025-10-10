擴大晨間承載 機捷16日起縮短班距

機捷運量大增，A7體育大學站早上尖峰時間擠滿通勤族。（桃市議員陳雅倫提供）

A21站一直達車改跳站運行 A8站一普通車提前4分鐘發車

桃園機場捷運運量持續成長，去年全年日均運量十一萬四四七二人次，今年一至九月增達十二萬六三七三人次，桃園捷運公司為提升尖峰時段運能，縮短林口、龜山地區往台北方向班距，紓解A3新北產業園區站與A2三重站人潮，十六日起調整列車運行時刻與營運模式，包括平日上午七點A21環北站發車的三〇八次直達車，改以普通車車型跳站運行，且A9林口站後各站皆停，原平日上午七點四十三分A8長庚醫院站出發的五一〇次普通車，提前四分鐘發車。

請繼續往下閱讀...

林口至台北車站 尖峰班距更密集

依機捷運量監測統計，早上七點四十五分至八點十五分間，新北產業園區站至三重站間承載率較高，顯示北上方向乘車需求明顯增加，這次調整將使林口站至A1台北車站的尖峰班距更為密集。

7︰40直達車增停林口站後 每站停靠

桃捷運務處長謝志成說，原平日上午七點環北站發車的直達車，改以普通車車型，沿途停靠A18高鐵桃園站、A13機場第二航廈站、A12機場第一航廈站，七點四十分增停林口站後調整為每站停靠，八點十一分抵達台北車站；另，原平日上午七點四十三分長庚醫院站發車的普通車，提前於七點卅九分發車，於八點七分抵達台北車站。

議員︰最終解方還是要增購列車

議員陳雅倫、李宗豪表示，龜山區人口成長快速，A7體育大學站每日尖峰時間擠滿通勤族，桃捷擇一列直達車試辦站站停，卻從原本的長庚醫院站提前至林口站，列車接連停靠這兩站後，抵達體大站恐已滿載，通勤族仍上不了車，如此調整「治標而不治本」、「沒有辦法中的辦法」，最終解方要增購列車、增加班次。

有A7住戶說，體大站每天一早候車的人真的很多，擠得上車也沒有位子坐，一路站到台北，林口站人口也一直增加，前往台北真的越來越累；也有居民建議，比照北捷板南線模式，分別有從土城頂埔站、板橋亞東醫院站發出的列車，才能因應體大站到林口站間持續成長旅運需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法