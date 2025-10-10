明德水庫推新設施 桃竹竹苗集章換好禮

桃園市長張善政（左起）、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠搭乘遊艇環湖，邀請國人造訪。（記者彭健禮攝）

桃竹竹苗區域治理平台四縣市首長會議，昨天在苗栗縣明德水庫「水漾月明會館」舉辦，通過新增包括跨縣市交流宣傳湖海風光提案，並宣布推出「湖海之間─漫遊桃竹竹苗」活動，因苗栗縣政府於明德水庫推動的陸水空域觀光遊憩設施即將試營運，苗栗縣長鍾東錦也邀桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠共同參與試運轉啟動儀式，並搭乘遊艇環湖，邀請國人造訪。

「湖海之間─漫遊桃竹竹苗」活動為即日至明年二月一日跨縣市集章，領取摺頁後至桃園市永安海螺文化體驗園區、新竹縣峨眉湖、新竹市青草湖及苗栗縣明德水庫各集一章，集滿四章可在最後集章點兌換好禮。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案，新增高空飛索、空中自行車及復駛遊艇，預計十一月一日試營運，四首長昨天搭乘遊艇，並觀賞黃家伙房舞台區定目劇，都大為讚賞觀光亮點。

鍾東錦說，四縣市的地理位置與產業文化高度連結，觀光上各具特色，有「一加一大於二」的加乘作用，歡迎到桃竹竹苗遊玩。

高空飛索。（記者彭健禮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法