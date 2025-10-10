和美300位「卡片超人」 用筆傳愛挺光復

彰化縣和美鎮和東國小三百多位學童化身成「卡片超人」，用筆傳遞祝福，為光復災區學子加油打氣。（學校提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台「鏟子超人」如潮水般湧進災區，用行動展現「台灣最美的風景是人」，彰化縣和美鎮和東國小學童年紀太小，無法拿鏟子，但仍以行動響應校方發起的「送祝福到光復」活動，三〇〇多位學童化身「卡片超人」，用筆傳遞祝福，為災區學童加油打氣。

在老師帶領下，學童們親手寫下滿滿鼓勵的話語，裝滿兩大箱的加油卡，寄給災區學校。「微笑雖小，卻能夠帶來大大的力量」、「你的勇敢，會成為照亮自己與別人的光」、「在台灣的每個角落，都有人為你加油」等，都是加油卡的暖心短句。

不少學生說，親手寫下祝福的卡片，希望帶給正處逆境中同學更大的勇氣與力量，面對重建的路並不孤單。

校長柯伯儒表示，這次活動有三〇〇多位師生參與，卡片將寄送給光復國中、光復商工學生，希望這些祝福能在重建期間溫暖受災學生的心，也讓孩子們明白，長大後能成為別人生命中的「超人」，這才是教育最美的意義。

