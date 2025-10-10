為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化八卦山天空遊戲場 今起試營運

    2025/10/10 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    八卦山天空遊戲場打造一處融合自然與創意的親子樂園，希望讓孩子能「在雲端玩耍」。（記者張聰秋攝）

    八卦山天空遊戲場打造一處融合自然與創意的親子樂園，希望讓孩子能「在雲端玩耍」。（記者張聰秋攝）

    彰化八卦山又多一個打卡新景點。斥資六千萬元打造的「天空遊戲場」歷經半年施工，今天起試營運。全新公園主打「雲端」概念，遊具、色系都夢幻，有民眾搶先體驗，景色美、空間寬敞，但直呼太熱了，抱怨園區樹木剛種下、遮蔭不足，要避開白天最強日照，清晨或黃昏來比較適合。

    樹剛種遮蔭不足 親子熱翻

    這座「天空遊戲場」位於八卦山的民族新村舊址，是縣府近年打造的親子休憩亮點之一，以「雲朵」與縣鳥「灰面鵟鷹」為設計主題，整體視覺以Tiffany藍為基調，遠看彷彿漂浮在天際。園內共有七大遊樂設施，包括繩網攀爬架、滑梯、沙坑、鞦韆、遊戲場及噴水區，另設有觀景台、涼亭、草皮廣場等休憩空間。

    新設施吸睛寬敞，吸引民眾體驗，但高溫酷熱，剛種的樹木仍「光禿禿」，幾乎沒有遮蔭效果，沒做好防曬可能會曬傷。

    城觀處：植栽長成還需半年

    對此，縣府城觀處說，遊戲場內的喬木、灌木都剛完成植栽，樹葉要變得濃密茂盛，發揮足夠的遮蔭效果，大約還需要半年時間，到時候公園自然就會涼爽許多。

    天空遊戲場銜接斥資一億元打造的八卦山天空步道二期延伸工程，全長約七〇〇公尺，延伸步道工程尾聲，就剩天空眺望台營造老鷹意象的「雙翅膀」裝飾藝術尚未完成，等設計展結束，就會完成裝飾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播