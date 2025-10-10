彰化八卦山天空遊戲場 今起試營運

八卦山天空遊戲場打造一處融合自然與創意的親子樂園，希望讓孩子能「在雲端玩耍」。（記者張聰秋攝）

彰化八卦山又多一個打卡新景點。斥資六千萬元打造的「天空遊戲場」歷經半年施工，今天起試營運。全新公園主打「雲端」概念，遊具、色系都夢幻，有民眾搶先體驗，景色美、空間寬敞，但直呼太熱了，抱怨園區樹木剛種下、遮蔭不足，要避開白天最強日照，清晨或黃昏來比較適合。

樹剛種遮蔭不足 親子熱翻

這座「天空遊戲場」位於八卦山的民族新村舊址，是縣府近年打造的親子休憩亮點之一，以「雲朵」與縣鳥「灰面鵟鷹」為設計主題，整體視覺以Tiffany藍為基調，遠看彷彿漂浮在天際。園內共有七大遊樂設施，包括繩網攀爬架、滑梯、沙坑、鞦韆、遊戲場及噴水區，另設有觀景台、涼亭、草皮廣場等休憩空間。

新設施吸睛寬敞，吸引民眾體驗，但高溫酷熱，剛種的樹木仍「光禿禿」，幾乎沒有遮蔭效果，沒做好防曬可能會曬傷。

城觀處：植栽長成還需半年

對此，縣府城觀處說，遊戲場內的喬木、灌木都剛完成植栽，樹葉要變得濃密茂盛，發揮足夠的遮蔭效果，大約還需要半年時間，到時候公園自然就會涼爽許多。

天空遊戲場銜接斥資一億元打造的八卦山天空步道二期延伸工程，全長約七〇〇公尺，延伸步道工程尾聲，就剩天空眺望台營造老鷹意象的「雙翅膀」裝飾藝術尚未完成，等設計展結束，就會完成裝飾。

