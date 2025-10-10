停爐20年 草屯小型焚化爐將開拆

草屯小型焚化爐將開拆，開工前祭拜儀式，祈求工程順利。（南投縣環保局提供）

南投縣草屯鎮小型焚化爐從二〇〇六年停爐，至今近二十年，環保局原訂去年底前拆除因施工難度高，重新設計，延宕多月後，終於要拆了。昨天舉行拆除工程開工前祭拜儀式，近日將動工，工程經費一千八百萬元，中央補助一五四八萬元，預定一百五十個日曆天、明年三月完工。

草屯鎮公所二〇〇〇年採BOT方式，興建造價二億元小型垃圾焚化爐，並與廠商簽約處理鎮內垃圾，運作三年後，因垃圾處理費過高，公所無力負擔而停爐，後來因合約還有兩年想重新啟用，惟該爐無法符合最新的污染防制標準而無法復爐，BOT廠商申請仲裁，公所敗訴，二〇〇九年由環保署補助二．三億元協助賠償。

草屯小型焚化爐所有權移轉給南投縣政府，且因草屯鳥嘴潭人工湖溪興建，環保局向環境部爭取一千八百萬元經費，將拆除焚化爐。原訂去年八月發包拆除，因焚化爐煙囪高三、四十公尺，附近又有高壓電塔，施工難度高，環保局重新設計，現在終於準備動工拆除了。

昨天下午由環保局長李易書等人在焚化爐前祭拜，祈求工程順利，拆除工程預定一百五十個日曆天完成。草屯鎮公所表示，小型焚化爐拆除後，將重新規劃使用該區塊。

