為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    停爐20年 草屯小型焚化爐將開拆

    2025/10/10 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    草屯小型焚化爐將開拆，開工前祭拜儀式，祈求工程順利。（南投縣環保局提供）

    草屯小型焚化爐將開拆，開工前祭拜儀式，祈求工程順利。（南投縣環保局提供）

    南投縣草屯鎮小型焚化爐從二〇〇六年停爐，至今近二十年，環保局原訂去年底前拆除因施工難度高，重新設計，延宕多月後，終於要拆了。昨天舉行拆除工程開工前祭拜儀式，近日將動工，工程經費一千八百萬元，中央補助一五四八萬元，預定一百五十個日曆天、明年三月完工。

    草屯鎮公所二〇〇〇年採BOT方式，興建造價二億元小型垃圾焚化爐，並與廠商簽約處理鎮內垃圾，運作三年後，因垃圾處理費過高，公所無力負擔而停爐，後來因合約還有兩年想重新啟用，惟該爐無法符合最新的污染防制標準而無法復爐，BOT廠商申請仲裁，公所敗訴，二〇〇九年由環保署補助二．三億元協助賠償。

    草屯小型焚化爐所有權移轉給南投縣政府，且因草屯鳥嘴潭人工湖溪興建，環保局向環境部爭取一千八百萬元經費，將拆除焚化爐。原訂去年八月發包拆除，因焚化爐煙囪高三、四十公尺，附近又有高壓電塔，施工難度高，環保局重新設計，現在終於準備動工拆除了。

    昨天下午由環保局長李易書等人在焚化爐前祭拜，祈求工程順利，拆除工程預定一百五十個日曆天完成。草屯鎮公所表示，小型焚化爐拆除後，將重新規劃使用該區塊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播