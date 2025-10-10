中市環局採樣瑕疵 中火放流水超標抗告判免罰

採樣時手指反覆接觸水樣 市府：不上訴 會強化稽查程序

台中火力發電廠日前遭台中市環保局稽查檢出放流水「化學需氧量測驗值」超標四倍，遭罰卅六萬，台電認為自設儀器從未超標，提出抗告；法院勘驗影像發現，環保局採樣時，手指跟水桶綁帶反覆接觸水樣，無法排除污染可能性，判台電勝訴，應撤銷罰款處分；對採樣出包讓中火免罰，中市府回應，尊重判決結果，不會上訴，將強化稽查程序。

採樣瓶蓋直接放地面

環保局稽查人員日前在中火放流口採樣檢測放流水的「化學需氧量」檢測值為四二一mg/L（標準值一〇〇mg/L），依水污染防治法開罰；台電認為中市府採樣檢測有瑕疵，包括稽查當日未通知電廠人員到場，以確保樣品有無遭污染，調出現場影像也看到採樣瑕疵，且線上監測儀器在稽查前後連續監測均未超過四〇mg/L，稽查當日是十四．六mg/L，與市府採樣結果落差極大。

台中高等行政法院地方庭勘驗影像，發現稽查人員用黑色綁帶繫上水桶手動採樣，過程中水桶跟綁帶都有接觸過地面，採樣瓶曾置於地面。

此外，採樣人員有以腳踩過綁帶，該綁帶又浸入水桶內過，採樣人員手指也曾接觸過水桶內；採樣瓶雖然有洗滌過，但瓶蓋直接置於地面又蓋上，無法排除採樣水已遭到污染的可能。

台電：不會逃避檢測

台電副總經理蔡志孟強調，中火接受檢測不會逃避，有問題就會改進，要合乎規定；環保局表示，中火二〇一八年起廢水超標十四次，依法開罰累計逾八七一四萬元，全數經法院判決有效，僅此次採樣程序因有疑義而敗訴，已將該案納入內部教育訓練教材，全面強化採樣程序及樣品保存作業，持續依法督促。

