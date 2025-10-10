《雙十晚會在台中》台灣大道國旗零落 滿街盧秀燕

市議員陳俞融質疑台中門面台灣大道國旗零零落落。（陳俞融提供）

議員諷喧賓奪主 連門面都敷衍了事 建設局：已加強佈置

暌違八年，今年國慶晚會昨晚重返台中舉行，市議員陳俞融昨在議會質疑，台中市承辦國家重要慶典國慶晚會，但台中街頭看不到「旗海飄揚」，連交通要道台灣大道國旗也掛得零零落落，反而是市長盧秀燕個人宣傳鋪天蓋地，強壓國慶氛圍，喧賓奪主；建設局長陳大田指出，已懸掛一．六萬面國旗，因應議員建議，緊急在台灣大道等路段再加強佈置。

捷運車廂 市長照片比晚會主視覺大

陳俞融說，國慶晚會暌違九年再到台中市舉辦，但不少人發現，台中街頭竟感受不到國慶氛圍，過去建國百年、二〇一七年的國慶晚會都在台中舉辦，成功地凝聚市民的熱情，這次盧市府不僅沒有規劃周邊的慶祝活動來擴大參與，連最基本的門面都敷衍了事，街上幾乎看不到「旗海飄揚」的景象不再。

陳俞融指出，以台中最重要的門戶「台灣大道」為例，本應旗海飄揚，結果國旗零零落落，讓人感受不到國家慶典的熱度，盧市府對迎接國家慶典消極以對，卻鋪天蓋地、不遺餘力宣傳盧秀燕個人，連捷運車廂也成為市長個人的宣傳工具，號稱打造「國慶車廂」，但市長照片大於國慶晚會主視覺。

陳俞融說，建設局今年插掛國旗工程標案共一三一萬元，中捷製作兩節「國慶車廂」就花十五萬，用國旗標案預算的十分之一比例去高調宣傳盧秀燕，卻低調宣傳國慶晚會，令人完全無法接受。

屯區要道未見國旗 無國家慶典氛圍

市議員張芬郁也說，大里區國光路、中興路二段、德芳南路等重要路段，也未見國旗，屯區居民完全感受不到國慶氛圍。

陳大田強調，已掛了一．六萬面國旗，是歷年之最，國慶晚會現場的文心森林公園周遭也佈滿國旗，可能因道路綠蔭多遮蔽使然，將做檢討；建設局昨也立即從善如流，在台灣大道、惠中路等路段加強布置改善。

市議員陳俞融（中）質疑台中門面台灣大道國旗零零落落。（記者蘇金鳳攝）

