    生活

    努力市政 劉和然走透透爭取支持

    2025/10/10 05:30 記者翁聿煌／新北報導

    新北市副市長劉和然昨接受電台專訪時表示，他在新北市服務卅八年，從老師、校長到教育、環保局長和副市長，歷練豐富，希望能從市長侯友宜手中「一棒接一棒」，雖然另一位可能參選的台北市副市長李四川的民調支持率比較高，但是他會繼續努力市政，爭取支持。

    劉和然指出，他擔任教育、環保局長和副市長期間，全市走透透，副市長任內跟隨侯友宜參與新北市的各項重大建設的規劃與興建過程，如淡江大橋、淡北道路、下水道工程和大巨蛋等，他充分掌握新北市的發展脈動和民意心聲。

    劉和然指出，淡江大橋預計明年五月完工通車，搭配二〇二九年完工的淡北道路和淡海輕軌藍線二期（漁人碼頭到淡水捷運站），將對淡水的交通便利性帶來極大的改變，加上籌建中的市道一〇五線，可從八里直上林口，而且淡江大橋預留輕軌空間，淡水的發展潛力無窮。

    新北大巨蛋議題已從當初的六個點，縮減到樹林與淡水兩個點，劉和然指出，淡水與樹林各有優勢，接下來市府會委託專業團隊，就兩處地點進行更詳細的整體評估，同時也就BOT或OT營運模式進行檢討，找出對市府能參與主導的最佳做法。

