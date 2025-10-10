新北里鄰調整 議會附帶決議通過

新北市里鄰編組十多年未調整，市府提出里鄰編組調整計畫草案，規劃將現有一〇三二里調整為一〇二九里，包括新增七里、減少十里，另有八里里界調整。市議會昨日審議，經過一番討論後，決議通過，但附帶決議「併里部分應於第五屆里長任期屆滿一年前完成公告，並於第六屆里長選舉投票日四個月前實施」。

併里延後至第六屆實施

市議員李宇翔、黃淑君、許昭興、鄭宇恩等人認為，較無爭議的里界調整等應先通過，有爭議部分可再討論；林口區內有新北市人口最多的「南勢里」，高達三萬餘名里民，淡水也有一里二萬多人的大里，事關里民權益與服務效率，調整里鄰編組有其必要與急迫性，應如期在二〇二六年第五屆里長任期定案。

市議員王威元等人認為，離選舉只剩一年，併里恐怕過於倉促，全案要在選前一年公告，他認為可附帶決議，併里延後至第六屆實施。蔣根煌也認為可設落日條款，讓整併的里有時間適應。

副市長劉和然、民政局長林耀長指出，有的里人數高達三萬多人，也有的里只有一四三人，因此里鄰調整有其必要，且以影響幅度最小的方式編製。蔣根煌裁定計畫附帶決議通過，併里部分二〇三〇年才會實施。

