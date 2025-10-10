為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮災區慰助金一站式服務 連假不打烊

    2025/10/10 05:30 記者蘇福男／花蓮報導

    花蓮光復重災中央提出「家園支持三方案」，每戶慰助金卅五萬元，連日來已完成五三〇戶匯款入帳，政務委員兼行政院工程會主委陳金德昨表示，一站式慰助服務雙十連假期間運作不中斷，將持續到十二日，協助災民辦理申請與資料補正。

    行政院工程會表示，截至八日為止，慰助金已收到二六〇五戶申請資料，包含各部會入村逐戶訪查一〇〇七筆，及一站式服務站一五九八筆，前天完成二二五戶匯款入帳，昨再匯出三〇六戶，累計五三〇戶。

    陳金德強調，收件後進行審核及查對，除考量申請者實際受災、重複申請等狀況，還要進行資料繕打、資格比對與檢核等作業，加快速度之際還要兼顧正確性，以避免產生爭議。

    陳金德說，為讓慰助金儘速入帳，內政部、衛福部及金管會先行合作造冊並整合資料，再由跨部會團隊入村查對，同步於慰助站簡化申辦程序，使核對與撥款可同時進行。

    由於許多災民在上班日無法前往申辦，連假將不打烊以服務災民，現場除協助申請慰助金，也將提供生活支援、證件補發及租屋、金融、農業等各項諮詢，二天來各項服務已累積超過二六〇〇人次，一站式服務已發揮功效。

