〇四〇三震損修復 花蓮市菁華橋今開放通行

花蓮市菁華橋橫跨美崙溪，是當地著名地標。（記者游太郎攝）

花蓮市菁華橋去年因〇四〇三強震造成橋梁錯動位移、結構受損，橋面恐有墜落到溪裡的危險。花蓮市公所爭取中央支持，獲行政院公共工程委員會補助八百四十六萬元進行災後復建，今天將恢復開放通行。

錯動位移、結構受損 歷經半年復建

花蓮市長魏嘉彥昨天上午由建設課長徐國城陪同，在開放通行前做最後勘察，縣議員魏嘉賢及民權里長劉原良也到場關切。

菁華橋災後復建工程去年十二月決標，今年三月十二日開工，歷經半年施工，九月卅日完工。復建工程包括橋梁頂升橫移復歸、齒型伸縮縫更換、支承墊與支承座更換，及防護牆施作等，藉此確保橋梁結構穩固及用路人安全。

大紅橋身橫跨美崙溪 著名觀光地標

昨天會勘時發現，橋兩端的伸縮縫蓋板突出橋面約三公分，恐造成用路人摔倒意外，已要求將伸縮縫蓋板塗上黃色或紅色油漆，並加上警示標語，提醒用路人行走時務必要注意。

市長魏嘉彥表示，菁華橋具有代表性，無論是建築或橋梁，均是地方觀光地標之一，市民常常到菁華橋散步或做一些休閒活動，復建完成對區域發展與觀光推動都有正面助益。

菁華橋在日治時代稱為「朝日橋」，當時為吊橋結構，一直到一九五八年改建為水泥橋。一九九七年，花蓮縣政府向中央政府爭取經費，將水泥橋重新改建為一座有廿二條鋼索的鋼拱橋，大紅亮麗的橋身橫跨在美崙溪相當亮眼。

