雙十連假遊宜蘭 多利用好行3日券

今天開始雙十連假，宜蘭縣政府預估，連假期間將有大量車潮湧上國道，國五單日雙向交通量預估達七萬輛次以上，部分路段會有壅塞情形。「宜蘭好行三日券」已上路實施，雙十連假期間，只需支付二九九元，在七十二小時內可無限次搭乘國道與縣內交通工具，歡迎多加利用。

只需299元 72小時內無限次搭乘國道與縣內交通工具

縣府交通處表示，依據往年經驗，國五在今天清晨就會湧現南下車潮，預計到下午五時連續十二小時易出現壅塞，明天南下、北上都易壅塞，南下車多時段為清晨五時至下午三時，北上為上午十時至晚上九時，至於連假最後一天十二日上午八時就會湧現北返車潮，預估持續到晚上九點以後。

縣府呼籲遊客搭乘大眾運輸暢遊宜蘭，降低國五壅塞。縣府表示，宜蘭好行三日券可即買即用，七十二小時內可無限次數搭乘範圍包含北宜國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣內市區公車。

三日券購買方式，民眾可持未綁定任何TPASS方案的電子票證，到至國道客運售票處，台北端南港轉運站、市府轉運站、台北轉運站、板橋轉運站、科技大樓站；宜蘭端礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站綁定。

鐵路運輸部分，台鐵九日至十三日五天，全線加開各級列車共計一一四班，其中行駛經宜蘭地區有六班列車；縣府也協調八所學校提供臨時停車。

