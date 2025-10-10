《原物料飆漲》高捷小港林園線 兩階段通車

高捷小港林園線持續推進中，圖為通風豎井工程施作。（擷取自捷運局官網）

小港端RL1到RL3站2030年先通車 新版財劃法捷運補助缺逾百億 將向中央爭取增補預算

因應原物料飆漲，高市捷運局提出高雄捷運小港林園線修正計畫，將分兩階段施工，第一階段RL1到RL3站二〇三〇年完工通車，二〇三四年才全線通車。

請繼續往下閱讀...

全線規劃7站 目前進度1成

小港林園線北起高雄捷運紅線終點小港站，南至林園工業區管理處門口，全長十一．五九公里，規劃七站（六地下站與一高架站），二〇二三年十一月動工，總經費五三三億元（中央補助三一三億元），目前進度約一成。

蔡武宏、李雨庭等議員，關注財劃法修正案造成高捷路網補助經費缺口逾百億元，是否牽動小港林園線進度。

修正計畫中央審核中 全線2034年通車

捷運局長吳嘉昌答詢指出，因應財劃法修正案可能的經費缺口，加上近幾年原物料價格飛漲、人工成本變高，市府已針對小港林園線提修正計畫報中央審核中，原定二〇二九年通車期程確定延後；小港林園線機電標、軌道標、第一階段土建標、第二階段土建細設標均已發包，後續將分兩階段推進，第一階段已發包施工部分是RL1到RL3站，預定二〇三〇年完工通車，全線完工通車由二〇二九年延後至二〇三四年。

吳嘉昌坦言，財劃法修正案的中央補助缺口，確實可能衝擊工程進度，市府九月初收到通知後第一時間即函覆交通部，極力爭取增補預算；部分已動工項目啟動就不能停，否則可能會有施工風險，例如連續壁開始施工後，就一定要完成。

地方盼RL7站改地下 交部評估

針對地方爭取RL7高架車站改地下化車站，吳嘉昌表示，因機電標、軌道標還有細設標都已啟動，如果要改變任何形式，牽涉合約、環評、修正計畫等，茲事體大；目前交通部有平台針對整個工程面、技術面均持續討論，會審慎評估地方訴求。

岡山路竹延伸線 延至2031年底通車

此外，高捷岡山路竹延伸線第二階段（分為2A、2B），也因原物料等成本飆升影響，高市捷運局提出修正計畫，2A段原定二〇二七年完工延後至二〇二九年，二階2B段原訂二〇二九年、延後至二〇三一年底完工通車。

高雄捷運紅線延伸小港林園線

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法