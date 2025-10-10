劉怡旻連3年 登全球前2%科學家

大仁科技大學藥學暨健康學院院長劉怡旻教授有電腦不離身的習慣。（記者羅欣貞攝）

大仁科大藥學暨健康學院院長 連坐月子、旅行也在寫論文

熱愛研究與教學的大仁科技大學藥學暨健康學院院長劉怡旻，擠身近日由美國史丹佛大學公布的二〇二五全球前二％頂尖科學家榜單（World’s Top 2% Scientists 2025），這是她繼前年、去年後連續第三度登榜，她向來善用零碎時間，外出電腦不離身，連坐月子、旅行、等車時都能寫論文，超強女力激勵了年輕後進與學生。

劉怡旻的學術歷程始於國立成功大學醫學院藥理所博士班，當時為兼顧母職與學業，善用零碎時間不斷撰寫博士論文，展現高度自律與堅毅，二〇〇一年進入大仁科大任教至今，即便教學再忙碌，外出旅行也在等車的空檔打開電腦找資料、寫文章、備課。

藥學系所是大仁科大最熱門錄取分數最高的科系，有不少大學畢業生、甚至曾有醫師來就讀；劉怡旻說，做研究就是為了教學，「為了不被學生淘汰」，就必須不斷進步，每年都重新備課，將實務經驗、研究、和產業的連結發揮在教學上。

劉怡旻長期致力於藥物動力學、臨床藥理、公共健康等領域，研究成果屢見國際期刊；大仁科大校長郭代璜表示，史丹佛大學每年與全球頂尖研究團隊合作，透過Scopus資料庫分析學者在各自領域的研究表現，劉怡旻院長連三年入榜，意義非凡。

