屏東長照交通駕駛員 展現專業與溫暖

屏縣長照交通車於醫院外協助坐輪椅的服務使用者安全就醫。（屏東縣府提供）

除有精準駕車技術 還曾接送過程協助突然昏厥長者緊急處置後甦醒

屏縣幅員遼闊，為協助長照使用者安全就醫，屏縣長照交通駕駛員常須穿梭於蜿蜒山路及鄉間巷弄間，用精準駕車技術和高度專注力提供服務，不僅交通接送，更傳遞溫暖。

請繼續往下閱讀...

搭載兩位多年未見長者意外重逢

長照交通駕駛員凌文彬表示，過去他只把開車當成謀生的工作，但投入長照交通接送後，逐漸學會如何細心照顧乘客，從中獲得前所未有的成就感，這份工作不只是職業角色的轉變，更是一種服務態度的昇華。他曾遇過住在彼此車程僅十分鐘的兩位長者，因年老行動不便多年未曾見面，卻在共乘同一輛長照交通車上意外重逢，抱頭痛哭的一幕令人動容，也讓他深刻體會到這份服務背後承載的使命與價值。

屏南地區一位臥床長者需長途往返就醫，卻在一次乘車途中突感不適、嘔吐近昏厥，駕駛員謝志強緊急改道就近醫院，數週後長者又在一次接送返家途中再度昏迷，他臨危不亂立即停車，並與居服員合力施行心肺復甦，終讓長者奇蹟甦醒，駕駛員的冷靜判斷與臨場應變，就是平日教育訓練的成果。

家屬感謝駕駛員 讓照顧者獲得喘息

「偏鄉地區就醫路途遙遠，知道許多駕駛員天沒有亮就要出發準備接送，還常要耗時整日等候及全程關心」，有家屬表示，很感謝駕駛員的耐心與用心，讓照顧者可以安心獲得喘息的機會。

屏東縣政府長期照護處表示，長照交通接送駕駛們在每日的往來移動間傳遞關懷，目前全縣有十一家長照交通單位、共投入一百一十三輛車、一百廿九位駕駛員；民眾申請長照服務時，會先依區域派案給交通單位，需要搭車時再由民眾直接向服務單位預約，長照失能等級二級以上均可預約叫車，目前每月平均服務近兩千人次、服務趟次近一萬趟。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法