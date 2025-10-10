為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    踩點美食地圖 嘉義「澎派嗑蚵季」開跑

    2025/10/10 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義澎派嗑蚵季活動，走「浮誇系牡蠣料理」路線。（嘉義縣政府提供）

    嘉義澎派嗑蚵季活動，走「浮誇系牡蠣料理」路線。（嘉義縣政府提供）

    嘉義沿海牡蠣正值盛產期，縣府即日起舉辦「澎派嗑蚵季」活動，串聯十八間嘉義在地烤蚵餐廳、台中及高雄米其林餐廳、網路五星評價名店等，邀請民眾循著溯源「東石蚵美食地圖」踩點，可享特定餐點優惠，或按圖索驥品嚐「浮誇系牡蠣料理」，消費滿額還有機會兌換限量「蚵寶包」好禮。

    消費滿額兌換限量「蚵寶包」

    縣長翁章梁昨與在地吳氏蚵捲主廚吳思蕙、台中米其林綠星餐廳-TU PANG地坊餐廳主廚張皓福、高雄五星評價的GIEN JIA挑食法式餐酒館主廚蔡易達等人一同宣傳當季的東石蚵、布袋蚵。

    翁章梁表示，嘉縣為全台最大的牡蠣產區，近年縣府推動水產品溯源制度下，已有六一三戶蚵農及五家販運商取得水產品生產追溯QR Code，也有廿九戶取得產銷履歷標章，掃QR Code就能看到產地來源，讓消費者安心買放心吃。

    吳思蕙說，嘉縣外海有外傘頂洲天然屏障，東石布袋沿海潮汐與河口交會，為最適合牡蠣的生長環境，蚵農世代傳承的養殖經驗，牡蠣顆顆飽滿肥大，風味鮮美。

    張皓福說，第一次品嚐嘉義牡蠣時，被它純粹的鮮甜深深打動，不需過多調味便能彰顯食材本身的美味，這與他所推廣「讓土地說話」的理念相當契合。

    縣府農業處表示，活動以「浮誇系牡蠣料理」為號召，每個店家都推出最澎派的「浮誇」蚵仔料理，民眾只要在東石蚵美食地圖指定的餐廳消費，就可享特定餐點優惠及限量蚵寶包好禮，活動持續至十一月九日。

    嘉義縣「澎派嗑蚵季」活動開跑，各店家推出澎派蚵仔料理。 （嘉義縣政府提供）

    嘉義縣「澎派嗑蚵季」活動開跑，各店家推出澎派蚵仔料理。 （嘉義縣政府提供）

