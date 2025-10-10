南一中生當「鏟子超人」 校方表揚贈「卡其熊」

南一中學子挺進花蓮災區援助災後復原工作，校長廖財固（中）表揚嘉勉同學義行。 （南一中提供）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，數以萬計的「鏟子超人」志工前往救災參與復原行動，國立台南一中九位高一學生也響應台南市議會救災號召，毅然踏上前往花蓮的志工行列，以青春力量協助災民重建家園。

熱血學生︰雖然很累 但覺得很充實

包括許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔蔚、蘇仲彥、李柏陞、楊睿宸、許淳恩九位學生，十月四日凌晨十二點從台南出發，搭乘市議會志工專車，歷經長途跋涉，在清晨抵達花蓮光復鄉後立刻投入行動，協助物資分發、深入災戶家園清理淤泥，滿腳泥濘、汗水交織，但仍不減熱忱。他們將書包換成鏟子、課本換成鏟斗，用行動詮釋「學以致用」與「社會責任」。不過他們低調並未受訪，透過學校表達想法：「雖然很累，但能幫助受災居民，心裡真的很開心、也覺得很充實。」

校長︰落實自發、互動、共好

南一中校長廖財固昨天表揚九位學生的義行，贈送每人一隻「卡其熊」，感謝他們為社會奉獻的精神，將一〇八課綱強調的「自發、互動、共好」落實於生活現場，實踐公民責任，更學會團隊合作與生命關懷。他並勉勵學生與校友以實際行動落實校訓「愛吾國，愛吾民」，成為台灣社會的希望與力量之源。

志工黃仕昌請3天假 加入按摩超人

此外，台南河川志工黃仕昌請了三天假，從台南開車遠赴光復鄉加入按摩超人團，為鏟子超人等志工、民眾按摩紓壓，當了兩天按摩超人及接駁志工後，八日再接送要返回西部的志工，再從花蓮北上返回台南，完成環島一圈的超人志工任務。他表示，志工彼此合作、義務付出，台灣人互助精神令人感動。

