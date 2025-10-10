為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南一中生當「鏟子超人」 校方表揚贈「卡其熊」

    2025/10/10 05:30 記者洪瑞琴、蔡文居／台南報導
    南一中學子挺進花蓮災區援助災後復原工作，校長廖財固（中）表揚嘉勉同學義行。 （南一中提供）

    南一中學子挺進花蓮災區援助災後復原工作，校長廖財固（中）表揚嘉勉同學義行。 （南一中提供）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，數以萬計的「鏟子超人」志工前往救災參與復原行動，國立台南一中九位高一學生也響應台南市議會救災號召，毅然踏上前往花蓮的志工行列，以青春力量協助災民重建家園。

    熱血學生︰雖然很累 但覺得很充實

    包括許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔蔚、蘇仲彥、李柏陞、楊睿宸、許淳恩九位學生，十月四日凌晨十二點從台南出發，搭乘市議會志工專車，歷經長途跋涉，在清晨抵達花蓮光復鄉後立刻投入行動，協助物資分發、深入災戶家園清理淤泥，滿腳泥濘、汗水交織，但仍不減熱忱。他們將書包換成鏟子、課本換成鏟斗，用行動詮釋「學以致用」與「社會責任」。不過他們低調並未受訪，透過學校表達想法：「雖然很累，但能幫助受災居民，心裡真的很開心、也覺得很充實。」

    校長︰落實自發、互動、共好

    南一中校長廖財固昨天表揚九位學生的義行，贈送每人一隻「卡其熊」，感謝他們為社會奉獻的精神，將一〇八課綱強調的「自發、互動、共好」落實於生活現場，實踐公民責任，更學會團隊合作與生命關懷。他並勉勵學生與校友以實際行動落實校訓「愛吾國，愛吾民」，成為台灣社會的希望與力量之源。

    志工黃仕昌請3天假 加入按摩超人

    此外，台南河川志工黃仕昌請了三天假，從台南開車遠赴光復鄉加入按摩超人團，為鏟子超人等志工、民眾按摩紓壓，當了兩天按摩超人及接駁志工後，八日再接送要返回西部的志工，再從花蓮北上返回台南，完成環島一圈的超人志工任務。他表示，志工彼此合作、義務付出，台灣人互助精神令人感動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播