台南東區中華東路、永康中華路 啟動人行道改善

永康中華路人行道改善工程已開工，預計明年11月完工。

台南市人行空間長期遭批評「不友善」，台南市政府爭取國土署「人行道安全改善計畫」補助，斥資約二．六九億元針對東區中華東路與永康區中華路兩條主要幹道啟動人行道改善工程。南市工務局表示，未來捷運藍線開工後，人行空間將不會反覆挖掘。

捷運藍線開工後 人行道不反覆挖掘

工務局說，永康中華路人行道改善工程總經費一．六億元，十月一日開工，預計明年十一月完工；東區中華東路人行道經費一億九九九萬元，七月二日開工，預定明年七月完工。工程移除通行障礙，讓人行道真正回歸「行人專用」，可有效保障行人安全，提升生活品質，並讓市容更加整潔有序，帶動商圈發展與繁榮。

市議員朱正軒指出，中華路連接永康、東區，改善包括擴大街角人行空間、增設庇護島及左轉車道、改善危險路口行穿線配置等措施，可提升步行安全與都市景觀品質。因未來捷運藍線走中華路，要求工程應同步規劃，避免重複開挖，浪費公帑。

南市工務局局長陳世仁說，因人行道已納入捷運附屬設施整體設計，未來捷運藍線開工後，將依既有設計一體施作，確保人行空間不被反覆挖掘。人行道改善工程拓寬後，並將維持原有車道寬度，也預留避車彎減少交通壅塞。

