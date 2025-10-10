經費1027億 台南捷運綠線出土點「西移」

台南綠線為台南捷運網的東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。圖為行經路線小東路。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運綠線因穿越市區、路線爭議大，討論已逾六年。市府依地方意見再度修正方案，將原定於水萍塭公園的地下化出土點，向西延伸至永華路二段、建平路口附近，地下化長度由四．五六公里增至五．八四公里，工程經費從九六八億元增加至一〇二七億元，預計十月底再舉辦地方說明會徵求共識。

原定水萍塭公園 依地方意見修正

綠線為台南捷運網的東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。初期規劃行經成功路、西門路，引發沿線住戶與商家反彈，也有民眾憂心破壞古蹟天際線，市府後續提出五條替代方案皆未獲民意支持。

請繼續往下閱讀...

市府考量舊城區道路狹小及景觀影響，最新版本改採「部分地下化」設計，自東區小東路與東興路口下地至南區水萍塭公園出土，另捷運路線東端延伸至台卅九線保吉路口，以利未來銜接深綠線。

交通局指出，原規劃地下化西端出口位於水萍塭公園，現研議向西延伸至永華、建平路口，並將「G13」車站由西門路改設於永華、夏林路口，可同時服務海安商圈與水萍塭公園。初步規劃的地下化車站包括G08成功大學、G09成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12南美館二館及G13西門等六站。

G13車站改設永華、夏林路口

市議員蔡宗豪表示，水萍塭公園周邊人潮密集，若能設站，將大幅提升生活便利性。議員沈震東則提醒，「和意西門站」至「市政府站」間距約兩公里，海安、金華商圈恐遭略過，建議增設車站或調整出土段，以兼顧通勤與觀光效益。

綠線規劃市道一八〇與台卅九路口至地方法院，全長十七．二三公里，規劃設置十九座車站（含六座地下、十三座高架），永康至歸仁採高架、市區段改為地下、安平段再轉為高架，市府期盼修正後方案能在交通建設與城市風貌間取得平衡。

6座地下、13座高架 共19座車站

台南捷運優先路網，目前規劃第一期藍線、第一期藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線、黃線六條，其中第一期藍線進度最快，已進入設計階段，預計明年動工，第一期藍線延伸線、紅線在綜合規劃階段，綠線、深綠線、黃線則尚在可行性研究階段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法