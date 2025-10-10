為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    經費1027億 台南捷運綠線出土點「西移」

    2025/10/10 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南綠線為台南捷運網的東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。圖為行經路線小東路。（記者洪瑞琴攝）

    台南綠線為台南捷運網的東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。圖為行經路線小東路。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運綠線因穿越市區、路線爭議大，討論已逾六年。市府依地方意見再度修正方案，將原定於水萍塭公園的地下化出土點，向西延伸至永華路二段、建平路口附近，地下化長度由四．五六公里增至五．八四公里，工程經費從九六八億元增加至一〇二七億元，預計十月底再舉辦地方說明會徵求共識。

    原定水萍塭公園 依地方意見修正

    綠線為台南捷運網的東西向主軸，串聯文教區、醫院、商圈與洽公地帶。初期規劃行經成功路、西門路，引發沿線住戶與商家反彈，也有民眾憂心破壞古蹟天際線，市府後續提出五條替代方案皆未獲民意支持。

    市府考量舊城區道路狹小及景觀影響，最新版本改採「部分地下化」設計，自東區小東路與東興路口下地至南區水萍塭公園出土，另捷運路線東端延伸至台卅九線保吉路口，以利未來銜接深綠線。

    交通局指出，原規劃地下化西端出口位於水萍塭公園，現研議向西延伸至永華、建平路口，並將「G13」車站由西門路改設於永華、夏林路口，可同時服務海安商圈與水萍塭公園。初步規劃的地下化車站包括G08成功大學、G09成大醫院、G10台南車站、G11台南醫院、G12南美館二館及G13西門等六站。

    G13車站改設永華、夏林路口

    市議員蔡宗豪表示，水萍塭公園周邊人潮密集，若能設站，將大幅提升生活便利性。議員沈震東則提醒，「和意西門站」至「市政府站」間距約兩公里，海安、金華商圈恐遭略過，建議增設車站或調整出土段，以兼顧通勤與觀光效益。

    綠線規劃市道一八〇與台卅九路口至地方法院，全長十七．二三公里，規劃設置十九座車站（含六座地下、十三座高架），永康至歸仁採高架、市區段改為地下、安平段再轉為高架，市府期盼修正後方案能在交通建設與城市風貌間取得平衡。

    6座地下、13座高架 共19座車站

    台南捷運優先路網，目前規劃第一期藍線、第一期藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線、黃線六條，其中第一期藍線進度最快，已進入設計階段，預計明年動工，第一期藍線延伸線、紅線在綜合規劃階段，綠線、深綠線、黃線則尚在可行性研究階段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播