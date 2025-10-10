衛福部：志工投保 暫以徵調人員為主

衛福部研擬為動員的「專業志工」投保，保額100萬元。（資料照，記者王榮祥攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，桃園挖土機老闆林鴻森前往協助清淤時不慎感染敗血症身亡，引發外界關注志工安全。衛福部研擬為動員的「專業志工」投保，保額一百萬元，賑災基金會昨表示，保費將由基金會「自有資金」支應，不會動用善款。

賑災基金會自有資金支應保費

中央前進協調所總協調官季連成表示，為了讓進入到災區救災的志工，工作安全得以確保，政府擬定了志工保險方案，將對所有經政府調集進入災區的業者志工進行保險。

請繼續往下閱讀...

衛福部主任秘書劉玉娟昨表示，衛福部已與金管會和相關保險公司召開會議，目前暫以政府徵調的志工業者為優先，包括機械、水電、操作機具等技術人員業者志工，保險方案為每人每日保費一元，一次加保三天，保額一百萬元，由衛福部當要保人，各部會將各自建立QRcode，讓志工可即時加入保險系統，所有經費由賑災基金會自有資金支應。

善款投入災防研究

賑災基金會最新統計，截至十月八日「〇九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」已募得十億九五三三萬五五六三元、逾廿九萬筆捐款。

賑災基金募得的善款經費也投入相關研究，國科會昨表示，國家災害防救科技中心研究團隊針對二〇一六台南地震與二〇一八花蓮地震研究後發現，讓社會重建的關鍵並非是臨場反應快慢，相關韌性能力倚賴公私協作與制度化演練備援，平時建立信任與合作平台，災時才能有共同語言，更快速有效整合資源。研究已刊登在地震權威期刊《美國地震學會通報》（BSSA），聯合國減災風險辦公室（UNDRR）也摘錄於該辦公室網站。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法