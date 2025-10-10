軍方接管佛祖街 展開大面積修復

中央前進協調所總協調官季連成（左3）昨表示，軍方即起進駐接管光復鄉佛祖街，將展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作。 （記者蘇福男攝）

花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，半個光復鄉遭泥沙土石掩埋，位於堤防邊的佛祖街為重災區，軍方昨起進駐接管，展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作。

中央前進協調所總協調官季連成表示，災區已在進行復原收尾工作，光復鄉的災後復原是市區和佛祖街分開進行，目前市區民眾住家淤泥均已清除，回復生活水平，市區主要道路淤泥也完成清除，車輛交通已可順行，接下來是家戶間和巷道淤泥做最後清除清理，及側溝的清理及打通，目前完成進度九十五％以上，市區復原工作將告一段落。

季連成說，軍方即起進駐接管佛祖街，從入口到保安寺間進行管制，大型機具將開進佛祖街，展開大面積修復、清淤和道路打通復原等工作；鳳林鎮因鎮長希望先找到淤泥堆置場，再展開清淤工作，已請花蓮縣政府協調，確認堆置場位置後，將調集兵力展開清淤。

重建或遷居 內政部尊重居民意見

馬太鞍堰塞湖釀災，花蓮縣政府提出設置中繼宅等計畫。內政部長劉世芳昨表示，針對八十九戶、主要集中在佛祖街與林森路一帶的重災區，還有卅至四十戶仍在清淤，有些居民聯絡不到，仍一個個在問，大家意見不同，年紀大的長者比較不願意離開。

劉世芳說，無論如何都會提供方案供民眾選擇，不管是中繼屋、原地重建或異地重建都要經過安全評估，會尊重居民意見。

