政院匡列250億 5大重點協助光復／通過災後復原重建特別條例修正草案

行政院院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案，匡列二五〇億元挹注堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治與受災民眾安置等五大重點事項。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，行政院院會昨通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正草案，匡列二五〇億元挹注堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治與受災民眾安置等五大重點事項。原條例匡列金額為六百億元，此次修正後整體規模達八五〇億元。

修正草案增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後砂土混雜廢棄物分類去化。

請繼續往下閱讀...

至於二五〇億元經費分配比例，堰塞湖部分新增一〇七億元、水利設施四十億元、道路交通部分卅二．五億元、家園及公共設施廿六．五一億元、農業設施五億元、社會復原產業促進四．七八億元，另外預備金卅四．二一億元。條例修正也調整施行日期，施行延長至二〇二八年十二月卅一日，但草案新增的整治及災區復原事項，則施行至二〇三〇年十二月卅一日。

行政院長卓榮泰表示，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖形成，是丹娜絲颱風後所造成，九月廿三日堰塞湖大量溢流事件，也發生在七二八豪雨後，適用丹娜絲颱風災後重建特別條例並無疑義。為加速復原重建進度，擴大對災民支持，已於九月卅日依該條例公告丹娜絲颱風、七二八豪雨及楊柳颱風災區範圍，其中包括花蓮縣等十二個縣市全區。

修正既有特別條例 可最快協助災民

國民黨團擬另提「馬太鞍溪災區重建特別條例草案」，李慧芝表示，卓揆多次指出，行政院對此持開放態度，不過，修正既有特別條例是最快、最簡便可以協助災民的方式，特別條例修正案送到立法院後，希望朝野共同協商討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法