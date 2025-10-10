地形變化劇烈 特遣隊：無法想像施工會發生什麼事

堰塞湖萬榮特遣隊6成員，左起張景淮、楊翊、梁聖岳、張光承、張森、高健翔。（張光承提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成下游重災，因堰塞湖位於沒有道路、獵徑可至的深山，林保署花蓮分署派員兵分二路，繼南岸光復林道隊花八天走完，北岸隊伍以高難度垂降至堰塞湖邊，溢流口土質鬆軟，隊員們說：「無法想像現場施工會發生什麼！」萬榮林道特遣隊領隊張光承坦言，人類必須敬畏大自然的力量。

張光承指出，相較光復林道特遣隊來回要八天，萬榮林道路徑較短只要五天半，但地形落差更為劇烈，簡直「不是人走的」。

全隊六名勇士二日出發，張光承教官與林保署萬榮工作站資深技術士張森，偕同布農族協作員高健翔、生態調查員楊翊、嚮導梁聖岳、「山獸」張景淮，探勘路線、斷稜危崖風險極高。一行人從萬榮林道上切望溪稜線，往南溪降下海拔一千公尺堰塞湖，過程陡峭驚險，發現堰塞湖潰流後半個月，河道已沖刷加深破百公尺，河相與地形變化劇烈。

兩岸植物、山壁留下明顯水線，水線以下植物都因長時間泡水死亡，裹著白色粉塵，遠看像白木林，「照片看似夢幻，但實際上寂靜的死，令人震撼」。

堰塞湖水退去後的鬆軟溪床，處處是水鹿、山羊腳印，他們也見到一頭水鹿被濕軟淤泥困住，隊員無法靠近、只能無奈與牠對望，湖綠色的堰塞湖水貌似平靜，卻快速奔流向溢流口，美麗與死亡相伴。張光承說，所有夥伴當場都屏息，敬畏於大自然的力量。

