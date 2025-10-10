林保署、學者探勘堰塞湖 初步評估不宜貿然施工／空勤直升機空勘拍照 進行壩體減災工程可行性評估

空勤總隊派遣直升機，搭載成大、台大團隊至堰塞湖重新設置儀器，評估減災可行性。（空勤總隊提供）

農業部林保署昨在行政院院會報告馬太鞍溪堰塞湖目前觀測狀況，林保署表示，兩次派出三組特遣隊，首次八月廿八日出發共計八日，因地勢陡峭無路可及，未能抵達湖區。第二次派出兩個特遣隊從萬榮、光復林道徒步踏勘，發現湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高。林保署表示，初步評估不宜貿然施工，希望透過學者研究獲得更嚴謹的評估。

壩體兩側邊坡暴雨崩滑機率高

林保署指出，第二次派出兩特遣隊小隊，第一隊九人從光復林道進入，九月卅日出發已於十月八日返回，第二隊六人從萬榮林道進入，二日出發、七日返回。特遣隊發現沿途多處坍方、崩塌與厚層泥流堆積，地勢陡峭、土質鬆軟且地面濕滑。湖區附近地表及植物樹葉上均覆蓋厚重的粉塵、泥砂，呈現灰白荒蕪景象。而湖水持續溢流，壩體邊坡不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高。

內政部空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊，昨搭載台大研究團隊四人及成大防災中心測量團隊四人，攜帶減災無人艇與水位監測設備，與消防署特搜隊兩人，搭黑鷹直升機上山飛往馬太鞍堰塞湖安裝水位計等設備、空勘拍照，進行堰塞湖壩體減災工程可行性評估。

林保署花蓮分署表示，依據地面兩個探勘隊伍實地查看，堰塞湖溢流後短短兩週內河道已被沖刷加深逾百公尺，沿途可見溪水侵蝕力強大、峭壁陡峭，顯示短期河相與地形變化劇烈；溢流口位置相較先前空拍資料明顯後退，馬太鞍溪集水區多處可見新裂隙，現場地形困難，不適合開挖施工便道、實施鑽炸作業，貿然施工恐引發更大規模崩塌。

強化監測及警戒、清疏、防砂三方面處置

對於堰塞湖後續處置，林保署說明，分為強化監測及警戒、開設溪床便道，及河道土砂清疏及防砂工程三方面處理，包含透過衛星影像、航拍攝影、無人機空拍、網路監視器即時影像、下游水位計與即時影像等多元管道，密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

十月四日已先擇定馬太鞍溪北岸緩坡處做為汛期後嘗試開設溪床便道之起點，若能於非汛期開設至壩體下方，將評估可否針對壩體進行降挖與穩定工程。此外，會辦理國有林範圍土砂清疏，以增加河道洪水容受力。設置防砂設施以穩定流心，調節及控制土砂下移。

空勤總隊派遣直升機，搭載成大、台大團隊至堰塞湖重新設置儀器，評估減災可行性。（空勤總隊提供）

堰塞湖出水口的北岸沙塵沒有南岸嚴重，但能見度仍不到100公尺。（張光承提供）

馬太鞍溪主流出水洶湧，急流深不見底，隊員沿溪邊緣、手持十字鎬沿途挖腳點，一步一步前往堰塞湖。（林保署萬榮特遣隊提供）

