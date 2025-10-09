高雄新闢5座滯洪池 擴充4座

鳳山區八德區滯洪池正整地。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局今年將投入四億元，新闢鳳山區八德等五座滯洪池，並擴充三民區雙湖公園等四座滯洪池容量，有三座今年底前完工，其餘明年底完成，將增加滯洪量七十八萬噸，全市的總滯洪量提升至五七六萬噸。

高雄現有二十五座滯洪池，滯洪量四九八萬噸，被視為防災利器，市長陳其邁前天施政報告提及今年將投入四億元，增加鳳山區八德、苓雅與鳳山交界正義、鳥松區十九灣、仁武區八卦及慈惠等公園共五座滯洪池，並擴充三民區雙湖及金獅湖、岡山區劉厝及白米公園共四座滯洪池。

其中，十九灣滯洪池將投入經費一．五億元最多，增加十九．五噸滯洪量，將可降低曹公新圳洪峰流量，改善地方積淹水；其次八德滯洪池將投入六千萬元，提升十九．五噸滯洪量，改善鳳山赤山一帶積淹水。

此外，仁武區五和路、八德北路一帶地勢低漥常積淹水，水利局與教育局合作，選定文中、小中間二處校地，增設八卦公園滯洪池，紓解仁武區洪患風險。

高雄市水利局表示，正義、雙湖、金獅湖滯洪池如火如荼趕工，將於今年底前完工；十九灣、劉厝及白米滯洪池目前施工中；八德、八卦、慈惠滯洪池已經發包，出動怪手進行整地，明年底前完成。

