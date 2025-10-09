為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄果嶺公園明開放 假日提供接駁車

    2025/10/09 05:30 記者黃良傑／高雄報導
    高雄果嶺自然公園串連澄清湖，明天起對外開放。（記者李惠洲攝）

    高雄果嶺自然公園串連澄清湖，明天起對外開放。（記者李惠洲攝）

    16條公車路線可達澄清湖 再轉乘黃1區間車接駁

    高市推動城市綠地再生與永續，將原本的高爾夫球場轉型為高雄果嶺自然公園，預計國慶日對外開放，串連澄清湖與雙湖公園，構築大型生態公園區域及城市綠核心，由於果嶺自然公園的聯外道路狹小及停車空間有限，交通局鼓勵民眾搭公車至澄清湖，再轉乘黃1區間車假日接駁車，或騎YouBike、自行車、步行至果嶺自然公園。

    接駁車上午9點至晚上7點

    交通局表示，民眾搭乘大眾運輸至澄清湖，沿圓山路、松藝路步行即可到達果嶺公園十號人行入口，或由八德南路停車場、雙湖森林公園步道進入；鄰近澄清湖、正修科技大學及圓山大飯店的YouBike據點，也可方便民眾接駁使用。

    高雄市共有十六條公車路線可到達澄清湖，包括覺民幹線60、三多幹線70，以及黃1、黃2、217、橘7、橘12、橘18、30、紅30、8008、8009、8021、8041、8048、8049號公車。

    聯外道路狹小 停車空間有限

    交通局在假日期間將闢駛從澄清湖大門口提供往返果嶺自然公園的接駁服務，營運時間為假日上午九點至晚上七點，每二十分鐘一班，收取一段票費用，沿途設有「圓山站」中途停靠，鄰近圓山飯店網球場停車場，方便彈性轉乘。

    民眾若欲自行開車前往，可由三民區方向經球場路抵達；鳳山區方向可由澄清路轉圓山路再沿球場路進入；仁武區可由八德南路停車場或經松藝路新闢便道前往。不過，果嶺自然公園僅二百格汽車停車位、五百格機車位，停車空間有限，市府呼籲儘量於澄清湖搭乘接駁車，或利用鄰近公營八德南路停車場或澄清湖停車場，再步行入園。

