屏東黑心豬腸 食藥署重罰逾5千萬

屏東百威食品公司被查出使用工業雙氧水來清洗豬大腸，並流入屏東市場及台北夜市等地，引發食安危機，衛福部長石崇良昨日表示，由食藥署依食安法對該公司開出逾五千萬元的罰單，相關產品封存一．二萬公斤、二四三〇公斤下架，但有七八四公斤流入市面。

封存、下架1.5萬公斤

石崇良昨赴立法院參與花蓮光復鄉重災的「災後復原重建及清理因應作為」專案報告，會前受訪有關黑心豬腸議題，他表示，食藥署配合地方衛生局跟檢調單位，目前已完成清查，一共封存一萬二六〇四公斤，出庫二四三〇公斤被下架，但是有七八四公斤被售出。

石崇良說，目前下架的部分沒有檢出殘留雙氧水，並責成全國衛生局檢驗市售的各豬大腸產品，看是否還有其他殘留情形，目前尚無檢出，有關裁罰金額，將由食藥署依據食安法給予重罰，預計超過五千萬元，昨發出裁罰單。

784公斤流入市面

至於問題豬大腸的流向，石崇良說，目前流入的店家很清楚，主要是在二個點，一是屏東和生市場，另一處是台北寧夏夜市，先前曾出現流向統計的落差，清查後，發現有數據重複，經比對金流，已經修正數字。

屏東縣府衛生局表示，從十月五日起已針對市場、餐廳及銷售通路，擴大市售大腸產品稽查，截至目前共查核八十四家，經現場抽查檢驗結果，均符合規定，未檢出過氧化氫，後續將持續加強相關通路抽驗，為民眾食品安全把關。

針對流入屏東市和生市場店家的部分，經衛生局日前行政調查，該店家是在市場內販賣豬腸的攤商，八月至九月共進貨四次，總重一百八十公斤，因為都販賣給散戶，已無庫存，衛生局提醒民眾避免選購「過白、過亮、來路不明」的食品。

