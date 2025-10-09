為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投國慶焰火6觀賞區 2處居高有市集

    2025/10/09 05:30 記者張協昇／南投報導

    南投建縣以來首辦國慶焰火，即將於十日晚間八點舉行，縣府共規劃四處觀賞區及二處高處觀賞點，均各具特色，其中由南投市公所籌辦的旺來產業園區及易經大學兩處高處觀賞點設有市集，民眾前往觀賞焰火不但視野佳，還能參加摸彩，有機會抽中電視及露營用品等獎品。

    旺來園區、易經大學 地點好

    縣政府指出，國慶焰火將於國慶日晚間八點起，於南投市貓羅畔道濟禪寺施放四十分鐘，周遭規劃四個觀賞區。第一個觀賞區位於縣立會展中心的主會場，離施放點最近，最大特色是設有美食小吃及在地青農、文創商品大型市集，並從下午開始，即陸續有精彩表演節目。

    第二個及第三個觀賞區分別位於綠美橋及情人橋下高灘地，其中情人橋下高灘地觀賞區，即是每年南投燈會的花海區。第四個觀賞區位於華陽路高灘地，靠近南崗大橋，並於旺來產業園區及易經大學規劃兩處高處觀賞點。

    縣府指出，國慶焰火施放除了網路直播，在主會場及茶博主場地中興新村大操場，也會有大螢幕同步轉播。而南投市南崗路以西的高處，大部分都能觀賞到國慶焰火全景，其實南投市民在自家頂樓或空曠處，即能欣賞美麗的焰花。

    警方提醒民眾，由於觀賞國慶焰火人潮多，請民眾配合交管措施，尤其應避免兒童及老人走失，並妥善保管好財物，警方設有多處的機動派出所，提供相關服務。

