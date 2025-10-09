為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中雙十升旗送小物 竟是中國貨

    2025/10/09 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中今年雙十升旗小物送限量三用照明燈。（市府提供）

    台中今年雙十升旗小物送限量三用照明燈。（市府提供）

    台中市今年雙十國慶升旗典禮將送紀念小物「三用照明檯燈」，被揪竟是竟是中國製，市議員江肇國質疑，慶祝國家生日應提供有在地特色及台灣製的物品贈送民眾甚至外賓，市府卻選中國製產品，「到底幫誰慶生」；他更指，近日市府鋪天蓋地宣傳國慶晚會，中捷還花十五萬打造僅兩個「國慶車廂」，台中市長盧秀燕大頭照大於國慶晚會主視覺，宣傳自己不手軟，採購國慶小物卻稱預算有限，毫無標準可言。

    民政局︰未違政府採購法

    民政局表示，相關採購作業依照投標須知規定，廠商所提供的商品只要原產地屬亞洲地區即可，得標廠商所提供的「三用照明檯燈」產地雖為中國，並未違反政府採購法或台灣地區與大陸地區貿易許可辦法相關規定，該產品也不屬於禁止輸入項目，且非涉及國安或資安疑慮的資通訊產品，整體採購均依法、合規進行；相關小物將在十日升旗典禮當日限量發放五千個。

    江肇國質疑國慶小物六十萬元標案竟是中國製產品，台中及台灣有這麼多在地產業，市府口口聲聲稱因應關稅衝擊要救在地產業，國慶小物竟捨近求遠拿中國製品送參與民眾及外賓，「到底在幫誰慶生」。

