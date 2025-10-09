為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「藝文好行」 邀學子賞劇、攝影創作

    2025/10/09 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中藝文好行活動，邀請學子到葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」，並與團員進行互動遊戲。（記者陳建志攝）

    台中藝文好行活動，邀請學子到葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」，並與團員進行互動遊戲。（記者陳建志攝）

    由文化部委辦、台中市政府文化局執行的「台中．藝文好行」，二年來結合文化部及台中市所轄藝文場館，設計多樣化主題行程，帶領國小至高中學生走出校園，一同探索表演藝術、工藝、歷史文化等多元的藝術體驗，已累積近九千人參與，偏鄉學校參與率更高達四十八％，除提高藝文參與興趣，也活絡藝文環境，獲得師生一致好評。

    市府文化局表示，今年「台中．藝文好行」系列活動最後階段的遊程近日已順利完成，行程包含港區藝術中心「來一場超人的冒險—台灣美學與馬戲」，由「狂夢藝術」帶來《野蠻的優雅》演出，融合新馬戲、舞蹈與現場音樂的表演形式，近距離的馬戲教學互動，帶給學生多元感官的劇場。

    接著走訪彰化生活美學館，參觀「卦山探尋．秘境攝影」展覽，學生們在探索過程中進行攝影創作，並藉由藍晒技法完成專屬自己的作品，留下難忘回憶。

    此外，由葫蘆墩文化中心策劃「國小藝術聯想之旅」，先至國立台灣美術館參觀當期展覽，隨後至葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」帶來的兒童劇演出，體驗劇場表演的魅力。參與師生對於劇場體驗留下深刻印象，大讚演出、展覽行程充實好玩。

