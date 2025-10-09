為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中海洋館開幕 議員要求中市學生免費

    2025/10/09 05:30 記者歐素美、蘇孟娟／台中報導
    台中海洋館昨正式開幕，可以直接看到水裡的生物，可以沈浸式體驗。（中市府提供）

    台中海洋館昨正式開幕，可以直接看到水裡的生物，可以沈浸式體驗。（中市府提供）

    挨批門票貴、半小時逛完 觀旅局︰票價再評估 學生已有優待票

    台中海洋館昨正式營運開幕！台中市長盧秀燕表示，這是全國唯一由地方政府自建的海洋館，而且也是全國唯一在室內就可看到夕陽，且有濕地可供民眾踩踏體驗的海洋館，將可推動海洋生態等教育，發展觀光旅遊拚經濟；不過多位議員質疑票價太貴，提案協調業者提供台中市學生免費或將票價降到最低。

    盧秀燕︰全國唯一 室內賞夕陽、踩濕地

    盧秀燕表示，台中海洋館是目前國內唯一一座由地方政府自建的海洋館，歷經三任市長，她秉持「動不了工的要動工，完不了工的要完工」，經過七年的奮鬥，市府預算一直增加至近十億元，委外廠商更投入約四億元，共斥資十三億元多，終於開幕！

    盧秀燕說，台中海洋館全部採開缸式，即不加蓋，讓民眾可以直接看到水裡的生物，可以沈浸式體驗，有很大的室內濕地供民眾踩踏，在館內即可看到台中港及高美夕陽，風景美不勝收，是全台唯一可以在室內看夕陽的水族館。

    與日本山形加茂水族館 簽訂合作備忘錄

    昨開幕典禮，台中海洋館並與日本山形縣加茂水族館簽訂合作備忘錄，互相交流飼養及管理的經驗；盧市長並與參與二〇一九年簽約儀式的學童一起打開埋藏六年的時光膠囊。

    不過，民進黨台中市議員鄭功進表示，自己參觀過後大失所望，強調企鵝館只有四隻企鵝，水母館也多投射燈，也沒有動態表演，半小時就逛完，「根本不夠看」，周邊更無配合設施，憂吸引力不足，甚至票價四百五十元也不親民。

    議員指展覽不夠看 周邊更無配合設施

    多名議員要求，海洋館由市府投資十億元打造而成，雖是促參委外經營案，不能完全沒有主導權，應提供學生免費參觀或市府編預算買門票。議會交通地政委員會審議議員提案後，要求觀旅局研議辦理，與業者協調提供台中市學生免費或將票價降到最低，以利推動海洋教育。

    市府觀旅局長陳美秀指出，目前國內促參案均未有提供免費的設計，且目前學生已享優待票，票價會再請廠商依物價及財務等進行評估。

