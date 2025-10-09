長庚醫學科技公司 馬稠後廠房上梁

長庚醫科公司進駐馬稠後產業園區，新廠昨舉行上梁典禮。（記者王善嬿攝）

嘉義縣推動開發馬稠後產業園區，一期園區已有廿九家廠商進駐，後期園區九十五家進駐，其中，長庚醫學科技股份有限公司投入卅五億元，在後期園區新建智能化廠房，施工一年多，昨舉行上梁典禮，新廠預計明年下半年投入生產，將擴充醫療器材產能、跨足速凍食品產業，打造醫療與速凍食品雙產線。

嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、長庚醫科公司董事長楊麗珠、嘉義長庚醫院院長楊仁宗等人出席上梁典禮。翁章梁表示，長庚醫科公司新廠房即將投入生產階段，對嘉縣而言，代表將創造更多就業機會，讓更多鄉親能返鄉工作，這是縣府推動產業園區開發的重要動力與目標。

目前馬稠後產業圈區第一期有廿九家廠商進駐，其中廿六家廠商已投入生產營運；後期園區公共工程進行中，九十五家廠商陸續交地，其中三家已營運生產，廿五家取得建照，進入興工階段。

翁章梁說，馬稠後園區鄰近高鐵嘉義站，園區對面預計興建占地約十公頃「華泰名品城」Outlet，工程預計今年底或明年初動工。

楊麗珠說，該公司深耕醫材領域廿六年，嘉義新廠去年六月動土，歷經颱風、缺工挑戰，順利上梁意義重大；預計明年六月完成廠房登記，正式營運後，約可提供五百至六百個就業機會，未來導入自動化、智慧化、節能化的生產管理，不僅能大幅提升如電動病床等醫療設備產能，也將新設速凍食品工廠，提供長庚醫療體系病人、家屬、員工新飲食選擇。

