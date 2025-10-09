為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台大雲林分院 成立器官移植中心

    2025/10/09 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    台大醫院雲林分院器官移植醫學中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

    台大醫院雲林分院器官移植醫學中心揭牌。（記者黃淑莉攝）

    台大醫院雲林分院「器官移植醫學中心」昨天揭牌，已在上月完成第一例在地器官捐贈摘取手術，捐贈者捐出肝臟及角膜，有三人受惠；台灣大學副校長張上淳指出，器官移植需要很多醫學專業整合，雲林分院可以做到器官移植不容易，接下來目標是完成移植及後續照護。

    推動器官捐贈，台大雲林分院從二〇〇四年完成首例勸募，至今圓滿廿二人成就大愛，捐贈器官包括心臟、肝臟、腎臟、肺臟、角膜、皮膚及骨骼等，讓數十名病患重獲新生。

    院方表示，器官捐贈推動不易，過去有不少家屬原本同意捐贈，但聽到摘取手術要到外縣市進行，因捨不得捐贈者離鄉而拒絕，器官移植中心成立，有助提高捐贈意願。

    台大雲林分院院長馬惠明指出，台大醫院耕耘雲林分院廿一年，陸續成立心臟血管、急重症、肝膽、腫瘤等四大醫學中心，器官移植中心需高度整合醫學專業，象徵雲林分院醫學中心級照護能量全面實現。

    雲林縣副縣長謝淑亞說，台大雲林分院器官移植中心揭牌是希望、責任的起點，過去縣民要離鄉南北奔波，現在生命轉機就在雲林，等待距離縮短，縣府未來會持續推廣器官捐贈，讓這份大愛照亮更多等待的生命。

