助光復復原 雲林再支援10組清溝車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，來自全國各地的「鏟子超人」及各地機具、物資湧入救災，雲林縣環保局昨天再支援十組高壓沖吸兩用清溝車，另下週還會出動兩組移動式機械分選設施，協助當地環境復原。嘉義文財殿附屬文通慈善會昨天為止已撥放慰問金一五七八萬元，援助戶數達二三九〇戶。

馬太鞍溪堰塞湖潰流，雲林縣府在第一時間出動洗街霧砲消毒車、空拍機組，並協調兩家營造廠商提供重型機具及人力前往花蓮協助，環保局長張喬維說，災後環境復原是接下來重要工作，水溝因充滿大量泥土，清淤不易，環保局昨天再出動十組高壓沖吸兩用清溝車前往花蓮協助，車輛及每車配有兩名人力，都是縣府委外廠商提供，費用由縣府負擔。

張喬維說，清溝車每天約可清理二百公尺，縣府去年中啟動清溝計畫至今，一年多已完成清理的水溝長度約一二〇〇多公里，足以環台一周，但光復鄉災區水溝淤泥量太多，一天預估只能清除廿公尺。另考量災區廢棄物含泥量高，雲林下週還會出動兩組移動式機械分選設施到花蓮協助廢棄物過篩分選，全力協助光復鄉環境復原工作。

嘉義文財殿 再發放災民慰問金264萬

嘉義文財殿附屬文通慈善會原提撥急難救助基金一三一四萬元，七至九日連三天前往重災區五個村落發放，由於受災戶領取踴躍，昨廟方再加碼二六四萬元，將於今天再度前往大平村發放。文財殿主委吳憲育說，希望慰問金能成為災民度過難關的即時支持。

