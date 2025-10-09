龍崎黑森林步道 健行隱藏秘境

台南龍崎中坑里的可果美黑森林步道，是當地的隱藏秘境。（龍崎區公所提供）

社造成果展 體驗製作古早味草仔粿、月桃葉竹筒飯

位於龍崎區中坑里的可果美黑森林步道，是當地的隱藏版秘境。龍崎區公所為行銷區內觀光及社區人文產業特色，十日雙十節上午將舉辦健走暨社造成果展，帶領民眾探訪黑森林步道、體驗懷舊童玩闖關，見證龍崎的社造成果。

桃花心木林 享受森林浴

可果美黑森林步道連結龍崎區中坑里及關廟區東勢里。龍崎區長陳新澈說，該處為可果美企業自二〇一二年起開發，上百甲土地種滿桃花心木，因林木密集，綠葉濃密，被稱為「黑森林」，雖為私有林地，但沒有門禁，也不需門票，民眾可以進入，以幽靜的環境和綠意盎然的景致而聞名，是需要透過在地人介紹才會知道的隱藏秘境。健行步道平坦，從龍崎中坑大溪清水宮到三元帥廟，約二公里左右，來回約需一個小時。

黑森林健走暨社造成果展於十日上午六時卅分在龍崎中坑里大溪清水宮登場，先帶領民眾回味九〇年代的國民健康操，一起熱身之後，即出發前往鄰近的黑森林步道健行，享受森林浴，並體驗懷舊童玩闖關遊戲，包括竹編套竹筒、彈弓小獵人、竹片夾果實等，再返回清水宮參加社造成果發表。

行銷觀光及社區人文產業

當天一系列動、靜態的社造成果展，將由「阿公阿嬤活力 SHOW」開場，並結合在地農產特色與食農教育推廣，民眾可體驗古早味料理製作，如草仔粿、月桃葉竹筒飯、香氛及夢幻特調飲DIY等。另外還有閱讀推廣、在地小農市集等。大溪清水宮前還有一座佔地約六分的親子公園，假日也常有民眾前往休閒、烤肉或團康活動。

