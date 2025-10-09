《台南限定》晴空藝術節 挑戰全台最迷你登頂

水交社「桂子山」登頂不用3分鐘。（記者洪瑞琴攝）

雙十假期大遊行、展演活動滿檔 水交社桂子山海拔29.5公尺 不到三分鐘就能達標

台南最亮眼的雙十慶典「二〇二五晴空藝術節」將於十月十日至十二日在水交社文化園區熱鬧開演，有遊行、藝術展演、親子體驗、文化導覽。今年最大亮點，結合園區年初新開放的「桂子山」，不到三分鐘即可完成登頂挑戰，花五十元就能獲得「海拔廿九．五公尺登頂成功證書」，為全台「最迷你登頂」證書，趣味滿點。

請繼續往下閱讀...

推出「雷虎小組」軍帽、臂章周邊商品

桂子山是水交社的重要地標，也是台南市區唯一小山丘，雖僅海拔廿九．五公尺，卻承載豐富歷史，戰後曾是觀測日食的熱門地點，登高更可遠眺海岸線，因此有「汐見之丘」美名。文化局同步推出「雷虎小組」主題商品與限定優惠，包括空軍帽、臂章、運動毛巾等人氣周邊，在園區及「水交社Shopping GO」線上平台同步販售，登頂者更可額外加框收藏證書，留存屬於「台南限定」的榮耀。

在地學校及軍校鼓號樂旗隊輪番上陣

萬眾矚目的「晴空大遊行」將於十日熱力登場，由志開國小戰鼓隊、台南一中、台南女中、樹人醫專、台南高商儀隊，以及空軍軍官學校與空軍技術學院鼓號樂旗隊輪番上陣，展現青春氣勢與軍人英姿，象徵守護國家的堅定信念。

南市副市長葉澤山指出，水交社曾是雷虎小組飛官與眷屬居住眷村，被譽為「雷虎的故鄉」，透過晴空藝術節，軍事記憶與藝術創意交會，讓民眾在歡慶雙十之餘，也能認識台南的文化底蘊與歷史價值。

「彩繪大地」活動 為眷村街景上色

活動期間還有「小小波麗士」、「親子飛行服」體驗，以及十二日壓軸的「未央視覺特技團隊」震撼演出。興中街六十三巷「彩繪大地」活動準備一千份免費粉筆，邀請民眾為眷村街景上色，打造繽紛節慶氛圍。「晴空市集」集合文創手作、美食攤位與街頭藝人表演，永康區復興社區以眷村彩繪牛奶罐燈籠妝點園區；「水交社文化走讀」導覽活動將帶領遊客探訪桂子山、F-86戰鬥機、敝墟書店與主題展館，體驗軍事與人文交織的故事。

文化局長黃雅玲表示，今年活動特別融入親子互動與創意展演，讓文化不再只是回憶，而成為生活的一部分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法