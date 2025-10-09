林口傳幼兒園涉虐童 園方否認

Ted筆錄後在林口分局門口受訪，秀出報案三聯單。（記者徐聖倫攝）

新北市林口區有一名youtuber TED自己拍片驚爆三歲女兒在林口就讀雙語幼兒園，遭到幼教老師以封箱膠帶貼住女兒嘴巴，甚至打臉、關進小黑屋等不當管教行為，家長已向警方提告。新北市教育局表示，該幼兒園以補習班立案，已要求即刻停止教保服務並開罰，責令業者兩天內提供監視錄影畫面查核，相關資料移請社會局依《兒童及少年福利與權益保障法》調查處理。不過補習班呂姓創辦人留言開戰，否認家長所言並非事實。

補習班呂姓創辦人留言表示「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」已存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，也請警方協助處理。

請繼續往下閱讀...

TED說，女兒每晚做惡夢，其他家長也透露，小孩目睹班上好幾個同學嘴巴都被貼膠帶，還有孩子半夜做噩夢哭喊「我不要」、「不要打我的臉臉」，他昨天下午已向警方提告。

新北教育局昨已前往稽查，發現幼兒園以補習班名義立案，違法從事教保服務，已要求即刻停止所有教保服務，並依規定最重可裁罰負責人卅萬元。

教育局指出，對任何形式的不當對待或體罰行為「零容忍」，若經查屬實，將依法嚴懲。社會局表示，若調查發現照顧服務人員確有不當對待，將依兒童及少年福利與權益保障法處罰，並得公布其姓名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法