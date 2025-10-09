流感升溫 新北就診人數上升15%

公費流感疫苗已於10月1日開打，設籍新北市65歲以上長者打疫苗可參加抽獎。 （新北衛生局提供）

公費流感疫苗及新冠疫苗已於十月一日開打，新北市衛生局長陳潤秋指出，今年流感提早進入流行期，第四十週（九月廿八日至十月四日）新北市類流感門、急診就診人次約二萬二六一三人，比前一週上升十五．一％，呼籲符合資格的民眾盡速接種疫苗。

陳潤秋表示，第四十週新北市類流感的門診就診人次為二萬一四〇二人，比去年同期上升一．一七％；類流感急診就診人次為一二一一人，比去年同期增加九．八五％，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主。

陳潤秋說，接種流感疫苗是預防疫情最有效的方法，第一階段公費對象包括六十五歲以上長者、五十五至六十四歲原住民、安養或長期照顧機構等對象、滿六個月至國小入學前幼兒、具潛在疾病及高風險對象、孕婦及六個月內嬰兒之父母、幼托機構人員、醫事及衛生防疫相關人員等。

長者接種疫苗 週週抽千元禮券

衛生局表示，設籍新北市六十五歲以上市民在新北市接種疫苗，可參加抽獎活動，週週抽千元禮券，將抽出價值超過五萬元的iPhone17 Pro Max、按摩椅、超顯卡電競筆電等好禮。

