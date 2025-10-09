為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三峽至板橋 932快速電動巴士上路

    2025/10/09 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    臺北客運三峽至板橋的932線快速公車引進城際型電動巴士，昨正式上路，與會來賓試乘。（新北市交通局提供）

    臺北客運三峽至板橋的932線快速公車引進城際型電動巴士，昨正式上路，與會來賓試乘。（新北市交通局提供）

    台65線首條快速公車 行車時間約45分鐘

    臺北客運三峽至板橋的九三二線快速公車引進城際型電動巴士，昨天上線營運，交通局主任秘書朱建全說，新北市電動公車總已達三一〇輛，今年預計再購置二六二輛，電動公車比例有望突破卅三％，朝二〇三〇年達成市區公車全面電動化目標。

    朱建全說，新北市配合行政院二〇三〇年市區公車全面電動化政策，並依規定編列相關補助，鼓勵各客運業者汰換車輛，參與推動節能巴士，未來城際型車輛也將全面電動化。

    提供通勤、通學、接駁 轉乘服務

    交通局運輸管理科長林詩欽表示，九三二線是台六十五線快速道路第一條快速公車路線，由三峽北大社區至板橋，行車時間約四十五分鐘，提供區域內民眾通勤、通學、接駁轉乘的大眾運輸服務。不過目前電動巴士都無大型復康巴士車型，未來全數上線後，如有身障朋友搭乘需求，會請業者以同站支援，或調用他站柴油大型無障礙巴士，或低地板車輛服務。

    42個座位 適合用於城際長途運輸

    臺北客運董事長李博文表示，城際型電動巴士為非低底盤電動公車，有較高的續航能力與效能，座位較多，適合用於城際長途運輸，也是加速新北市大眾運輸智慧化與低碳化轉型的指標。

    李博文指出，除了陸續上線的九三二線廿部全新快速電動公車外，未來還有九一六、九三七及九六六等三條新北市快速公車路線，將再引進十七輛快速電動公車。由於行駛國道或是快速公路不能有站位，城際型電動巴士的每部車都有四十二個座位，比一般的電動公車多。

    台65線土城一交流道 13日起夜間施工封閉

    此外，交通部公路局北區養護工程分局中和工務段將於十月十三日至十五，每天夜間十點至翌日早上六點，封閉台六十五線土城一交流道施工，車輛需改道行駛，利用平面道路前往土城、板橋市區或國道三號，行車時間預計增加十五分鐘。

    臺北客運三峽至板橋的932線快速公車引進城際型電動巴士，昨正式上路。（記者黃政嘉攝）

    臺北客運三峽至板橋的932線快速公車引進城際型電動巴士，昨正式上路。（記者黃政嘉攝）

