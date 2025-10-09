短期安置光復災民 169家旅宿響應

光復鄉佛祖街開挖，民宅一棟棟被清理，許多車輛、傢俱被挖出。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣政府協助光復災區受災戶短期安置旅宿，統計全縣已有一六九家旅宿業者響應，共計二千七百六十三間房間，中央則同意納入「樺加沙風災受災戶住宅補貼方案」中，由旅宿業者提供房間，協助受災戶短期安置，同時促進花蓮旅宿業在災後的復原與穩定營運。

受災戶免費入住 中央全額補助

縣府說，安置措施七日起開放申請，並於觀光處網站公告配合短期安置的旅宿業者名冊，業者提供雙人房及四人房讓受災戶免費入住，以月租方式計算，旅宿費由中央統籌補助給旅宿業者。

請繼續往下閱讀...

需提供受災證明及身分證明文件

補助標準為雙人房每月新台幣三萬二千元、四人房每月四萬四千萬元，每戶以補助一房為原則，受災戶僅需提供受災證明及身分證明文件，簽訂契約即可免費入住，後續由旅宿業者向縣府提出申請及經費補助。

馬太鞍溪橋涵管便道 15日通車

此外，馬太鞍溪橋涵管土堤便道預計十五日通車，自上月廿三日以來，民眾往來災區最主要幹道是一九三縣道，花蓮縣警局昨起增設流動測速照相，限速四十公里，引發災民、志工抱怨。

擔任中央地方災防總協調官的季連成表示，一九三縣道沿線很多原住民部落、居民多是老人家，他們在部落會議中強力建議政府，必須針對車速太快實施交通管制，希望志工到災區時速度放慢，，目前除了救護車外，其他志工、救災車輛一律按照限速規定沒有例外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法