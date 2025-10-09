為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    短期安置光復災民 169家旅宿響應

    2025/10/09 05:30 記者游太郎、花孟璟／花蓮報導
    光復鄉佛祖街開挖，民宅一棟棟被清理，許多車輛、傢俱被挖出。（記者劉人瑋攝）

    光復鄉佛祖街開挖，民宅一棟棟被清理，許多車輛、傢俱被挖出。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣政府協助光復災區受災戶短期安置旅宿，統計全縣已有一六九家旅宿業者響應，共計二千七百六十三間房間，中央則同意納入「樺加沙風災受災戶住宅補貼方案」中，由旅宿業者提供房間，協助受災戶短期安置，同時促進花蓮旅宿業在災後的復原與穩定營運。

    受災戶免費入住 中央全額補助

    縣府說，安置措施七日起開放申請，並於觀光處網站公告配合短期安置的旅宿業者名冊，業者提供雙人房及四人房讓受災戶免費入住，以月租方式計算，旅宿費由中央統籌補助給旅宿業者。

    需提供受災證明及身分證明文件

    補助標準為雙人房每月新台幣三萬二千元、四人房每月四萬四千萬元，每戶以補助一房為原則，受災戶僅需提供受災證明及身分證明文件，簽訂契約即可免費入住，後續由旅宿業者向縣府提出申請及經費補助。

    馬太鞍溪橋涵管便道 15日通車

    此外，馬太鞍溪橋涵管土堤便道預計十五日通車，自上月廿三日以來，民眾往來災區最主要幹道是一九三縣道，花蓮縣警局昨起增設流動測速照相，限速四十公里，引發災民、志工抱怨。

    擔任中央地方災防總協調官的季連成表示，一九三縣道沿線很多原住民部落、居民多是老人家，他們在部落會議中強力建議政府，必須針對車速太快實施交通管制，希望志工到災區時速度放慢，，目前除了救護車外，其他志工、救災車輛一律按照限速規定沒有例外。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播